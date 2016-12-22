محافظ بيشة يزور تقاطعات طريق بيشة الرين الرياض ويعتمد توصيات اللجنة الأمنية

صراحة – نواف العايد : أطلع محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة، أمس على جهود اللجنة الأمنية المشكلة بشأن معالجة أخطار تقاطعات طريق (بيشة ـ الرين ـ خميس مشيط), عبر الطريق المستحدث حاليًا, حيث تم تشكيل لجنة أمنية لمعالجة خطر تلك التقاطعات على سالكي الطريق، وذلك لعدم اكتمال المشروع.

وأوضح محافظ بيشة, أن الزيارة للمشروع للتأكد من توصيات اللجنة ميدانيًا, مفيداً أن طريق (بيشة ـ الريان ـ الرين), استكمالاً لطريق (بيشة ـ خميس مشيط), ويتطلب سرعة أداء في التنفيذ وتوفر جميع الخدمات والاحتياجات، حيث يعد شريانًا مهمًا لربط المنطقة الوسطى والشمالية والشرقية بالمنطقة الجنوبية .

وأشار إلى أن أعمال اللجنة تضمنت وضع لوحات إرشادية وإقامة حواجز ومطبات صناعية مع تواجد دوريات أمن من القطاعات كافة بصفة مستمرة.