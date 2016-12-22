تعليم الباحة يختتم البرنامج التدريبي لمنسقي مشروع المبادرة للسلامة المرورية

صراحة-الباحة:اختتم اليوم البرنامج التدريبي لمنسقي مشروع المبادرة للسلامة المرورية الذي نفذته إدارة النشاط الطلابي بتعليم الباحة بالتعاون مع إدارة المرور وهيئة الهلال الأحمر السعودي وجمعية الأطفال المعوقين بالمنطقة وفريق حملة : “الله يعطيك خيرها ” ، بحضور المدير العام للتعليم سعيد بن محمد مخايش، وذلك بقاعة الأمير فيصل التعليمية.

واستهدف البرنامج تدريب 65 منسقًا للمبادرة في مدارس المنطقة، حيث شملت حقيبة التدريب العديد من المحاور مثل : أسباب الحوادث المرورية وسلوكيات القيادة لدى الشباب ودور الجهات المعنية لتحقيق السلامة، والقيام بدور توعوي بالتعاون مع الجهات المختصة لتقليل نسبة الإعاقة الناتجة عن الحوادث المرورية وتفعيل دور المؤسسة التربوية والجهات ذات العلاقة تجاه القضايا المرورية والوصول إلى شرائح المجتمع من خلال رسائل إعلامية موجهة تحمل الطابع التربوي والتعليمي، بالإضافة لتعزيز السلوكيات الإيجابية في كيفية التعاطي مع القوانين والأنظمة المرورية.

ونوه المدير العام للتعليم في كلمة له خلال حفل الاختتام بحرص القيادة – أيدها الله – في التركيز على العنصر البشري وحمايته من جميع المخاطر كالحوادث المرورية والاهتمام بتطبيق الأنظمة والقوانين الرادعة للحفاظ على حياة المواطن وسلامته، مؤكدًا ضرورة تغيير السلوك الخاطىء لدى بعض السائقين وما يتطلبه ذلك من العمل الجاد للوقوف على تحقيق متطلبات السلامة المرورية.

وأشار إلى أن تعليم المنطقة يعمل على بناء البرامج والشراكات المثمرة التي تدعم الأداء وتنعكس إيجابا على صحة وسلامة الطلاب والطالبات، مشيدًا بتعاون الجهات المعنية في المنطقة في تحقيق التوعية الملائمة للسلامة المرورية، وبمشروع ” الله يعطيك خيرها ” على جهودهم الدؤوبة في نشر ثقافة السلامة المرورية في الوسط التربوي والتعليمي بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

في ختام الحفل كرم المدير العام للتعليم الجهات المشاركة في المشروع، كما سلم المشاركين شهادات إتمام البرنامج.

واس