الحياة الفطرية تعقد اجتماعًا حول مرض أنفلونزا الطيور وعلاقته بالطيور المهاجرة

صراحة-الرياض:عقدت الهيئة السعودية للحياة الفطرية بمقرها بالرياض, اجتماعا حول استقصاء مرض الأنفلونزا في الطيور المهاجرة التي تعبر المملكة, برئاسة نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الدكتور هاني بن محمد على تطواني.

وفي بداية الاجتماع, تحدث الدكتور تطواني عن أهمية عقد الاجتماع والهدف منه في ضوء ما ورد من استفسارات وتوجيهات من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة ودور الهيئة في الحفاظ على الطيور المهاجرة التي تمر بالمملكة, ودورها في التوعية بمخاطر المرض ومجابهته بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

من جهته استعرض مدير عام الدراسات والأبحاث بالهيئة خلال الاجتماع, آلية جمع العينات من الطيور المهاجرة في عدد من المواقع وإرسالها إلى الجهة المعنية لفحصها وتحليلها وتلقي نتائج الفحص, ومن ثم تحديد المواقع المهمة التي تم التعامل معها واقتراح مواقع أخرى مستقبلا, فيما شرح مدير عام المحافظة دور إدارة المحافظة ودور مديري المناطق المحمية ومنسوبيها في عملية مراقبة الطيور وجمع العينات وتقديم العون للباحثين من خلال آلية عمل واضحة.

بعد ذلك ألقى الدكتور محمد بن يسلم شبراق من جامعة الطائف ومستشار الهيئة, محاضرة علمية أوضح من خلالها المسارات المحتملة التي تسلكها الطيور المهاجرة عند عبورها أراضي المملكة والإجراءات المطلوبة لمراقبتها وكيفية تحديد المواقع المناسبة التي تتوقف فيها الطيور والمواقع التي تعشش فيها بعض أنواع الطيور المائية من أجل جمع العينات.

وفي نهاية الاجتماع ناقش المشاركون اقتراح خطة وآلية عمل مستقبلية، سيتم العمل بها خلال الفترة المقبلة لإستقصاء المرض في الطيور المهاجرة.