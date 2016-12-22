البنك الإسلامي يوزع 13 ألف ذبيحة من لحوم الأضاحي على مستحقيها

صراحة-جدة:وزّع البنك الإسلامي للتنمية من خلال مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي لحوم الهدي والأضاحي لهذا العام 195 ألف ذبيحة مجمدة على مستحقيها في 23 دولة في قارتي آسيا وأفريقيا.

وشملت توزيعات المشروع العاصمة باكو بجمهورية أذربيجان، ونجامينا في جمهورية تشاد، وناكالا في جمهورية موزمبيق.

فيما تتواصل عمليات توزيع لحوم الهدي والأضاحي على مستحقيها في مناطق المملكة وفقا لخطة التوزيع المعتمدة لموسم حج 1437هـ ، التي تتضمن هذا العام توزيع 234. 518 ذبيحة على مستحقيها، وحوالي 270 جمعية خيرية في مختلف مناطق المملكة.

وقدّم معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حجار باسم لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي الشكر للقيادة – أيدهم الله – على كل ما يقدمونه من دعمٍ سخي لهذا المشروع الخيري الكبير، مما جعل في الإمكان إفادة ملايين المستحقين في أنحاء العالم من لحوم الهدي والأضاحي.

واس