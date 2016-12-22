رئاسة المسجد النبوي تقيم محاضرة عن أهمية الأمن الفكري

صراحة-المدينة المنورة:أقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة الأمن الفكري اليوم محاضرة بعنوان “أهمية الأمن الفكري”، مستهدفة العديد من العاملين من منسوبي الوكالة ومنسوبي الجهات الأخرى العاملة بالمسجد النبوي.

واستعرض عضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد الأمنية الدكتور عثمان بن محمد الصديقي، خلال المحاضرة مفهوم الأمن الفكري وتعريفه وقضاياه وعلى أي أمر ينتهج في علم العقائد، مبينًا أن أهداف الأمن الفكري تتمثل في المحافظة على الضروريات الخمس وهي الدين والعقل والنفس والمال والنسل أو العرض وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والاعتقاد والسلوك والتعامل وتطبيق ذلك في كل أمور الحياة.