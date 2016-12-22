دوري جميل: الخليج والأهلي أمام الفيصلي والاتفاق

صراحة-الرياض:ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين في جولته الرابعة عشر تقام اليوم مباراتان ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
الخليج – الفيصلي
الملعب: ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ( الخبر )
اليوم: الخميس 22 ديسمبر 2016 م
الوقت: 5,30 مساءً
حكم الساحة: ماجد الشمراني
المساعد الأول: بدر الشمراني
المساعد الثاني: ماجد سرور
الحكم الرابع: محمد البريدي
بطاقة المباراة
الأهلي – الاتفاق
الملعب: مدينة الملك عبدالله الرياضية ( جدة )
اليوم: الخميس 22 ديسمبر 2016 م
الوقت: 7,45 مساءً
حكم الساحة: اليكسي كولباكوف ( بيلاروسي )
المساعد الأول: اليه ماسليانكا ( بيلاروسي )
المساعد الثاني: ديمتري زهوك ( بيلاروسي )
الحكم الرابع: عبدالرحمن المالكي