دوري جميل: الخليج والأهلي أمام الفيصلي والاتفاق

صراحة-الرياض:ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين في جولته الرابعة عشر تقام اليوم مباراتان ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

الخليج – الفيصلي

الملعب: ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ( الخبر )

اليوم: الخميس 22 ديسمبر 2016 م

الوقت: 5,30 مساءً

حكم الساحة: ماجد الشمراني

المساعد الأول: بدر الشمراني

المساعد الثاني: ماجد سرور

الحكم الرابع: محمد البريدي

بطاقة المباراة

الأهلي – الاتفاق

الملعب: مدينة الملك عبدالله الرياضية ( جدة )

اليوم: الخميس 22 ديسمبر 2016 م

الوقت: 7,45 مساءً

حكم الساحة: اليكسي كولباكوف ( بيلاروسي )

المساعد الأول: اليه ماسليانكا ( بيلاروسي )

المساعد الثاني: ديمتري زهوك ( بيلاروسي )

الحكم الرابع: عبدالرحمن المالكي