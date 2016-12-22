البرامج الإغاثية التي تطلقها الحملة الوطنية السعودية استهدفت 3185 شقيق سوري في محافظة المفرق الأردنية ضمن المحطتين 25و 26

صراحة-الرياض:قامت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا ومن خلال جهودها الإنسانية بتقديم حزمة من المساعدات الإغاثية من خلال سلسلة التوزيعات التي تطلقها للموسم الحالي من العام 2016-2017م حيث تم استهداف عدد 3185 فرد من الأشقاء السوريين في محافظة المفرق شمال الأردن ضمن المحطتين الرابعه و الخامسه و العشرون على التوال من برنامجي ” شقيقي دفؤك هدفي 4″ و”شقيقي صحتك غالية “.

وشملت هذه المساعدات على الكسوة الشتوية التي تنوعت بين البطانيات و الجاكيتات والكنزات والقبعات الشتوية وغيرها من المساعدات التي تغطي كل احتياجات أفراد الأسرة بالإضافة إلى حقيبة العناية الشخصية والتي تغطي احتياج الفرد من المواد الأساسية للعناية الشخصية.

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان أن الحملة مستمره باذن الله ومن خلال هذه المشاريع في توزيع الكسوة الشتوية وأطقم الأواني المنزليه وحقيبة العناية الشخصية على آلاف الأسر السورية اللاجئة منها في الدول المستضيفه لهم في الأردن وتركيا ولبنان أو النازحين منهم في الداخل السوري .

وأوضح أن الحملة تولي هذه المشاريع الإغاثية الاهتمام الكبير حيث تعتبر من أكثر المشاريع أهمية لما لها من أثر ايجابي كبير في سد احتياجات الاشقاء السوريين وأطفالهم ، مؤكدا في الوقت نفسه أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – حريصة كل الحرص على تأمين الأشقاء السوريين بالمستلزمات الإغاثية بكافه محاورها الطبية و الايوائية والاجتماعية و الموسمية والغذائية و التعليمية ،وذلك انطلاقاُ مما يمليه علينا واجبنا الديني والأخلاقي وما يربط الشعبين الشقيقين من أواصر الأخوة والدم سائلاً الله العلي القدير أن يجزي المتبرعين من الشعب السعودي الكريم خير الجزاء .