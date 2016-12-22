أمير منطقة مكة المكرمة يُناقش أعمال لجنة الدفاع المدني بالمنطقة

صراحة-جدة:أس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة في مكتبه بجدة، اجتماع اللجنة الشهري، بحضور ممثلي الجهات الأعضاء.

وفي مستهل الاجتماع, استمع سمو أمير منطقة مكة المكرمة إلى شرحٍ مُفصل عن الأعمال الميدانية والإجرائية التي اتخذتها الجهات ذات العلاقة فيما يخص الملاحظات المرصودة، التي تكفل بعد إرادة الله سلامة الأرواح والممتلكات .

واطّلع سموه على ما أنجزته الفرق الميدانية في محافظات العاصمة المقدسة وجدة ، والطائف ، لرصد المخالفات والحد من خطورة السلوكيات المُخالفة في بعض المواقع ، كما استعرض الاجتماع المحاور المدرجة على جدول الأعمال المتضمنة أخطار المناطق التجارية والصناعية العشوائية ، وما أنجزته لجان حصر الأضرار خلال الفترة الماضية ، إضافة إلى مناقشة حوادث محطات التوزيع الكهربائي ، والأخطار الناجمة عن تكدس النفايات بأنواعها ، إلى جانب مناقشة التقارير الواردة الخاصة بأخطار الأمطار والسيول .

وفي نهاية الاجتماع أقرّت اللجنة العديد من التوصيات، والإجراءات المناسبة حيال عددٍ من الموضوعات.

واس