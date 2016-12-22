مدير تعليم الشمالية يفتتح مبادرة السلامة المرورية بعرعر

صراحة-عرعر:افتتح المدير العام للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية عبدالرحمن سعد القريشي، أمس معرض مبادرة السلامة المرورية بالثانوية السادسة للبنات بعرعر، بحضور مدير المرور بالمنطقة المقدم شبيب بن سعيد القحطاني.

واطلع الحضور على إعداد وتنظيم معرض السلامة المرورية من تنفيذ المعلمات، ومشاركات الطالبات بأعمال مجسمات ولوحات ورسومات وألبومات عن الفعاليات.

وأوضحت مديرة نشاط الطالبات بتعليم الشمالية سبيته عبدالله السويلمي, أن البرنامج يهدف إلى تبصير الطالبات والمعلمات بأهمية اتباع تعليمات المرور لضمان سلامتهم المرورية ولإكسابهم قيم وسلوكيات تساعد في المحافظة على سلامتهم.