“مساجدنا على الطرق” تنجح في توسعة مسجد “الشدادية على طريق الحجاز

صراحة-الرياض:

دشنت المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق “مساجدنا على الطرق”، مسجد محطة الشدادية على طريق “الطائف – الرياض”، وذلك وفقآ لمنهجية المؤسسة في بناء المساجد على الطرق السريعة وقد بُني الجامع على نفقة السيدة فوزية بنت محمد العيسى.

وأوضحت “مساجدنا على الطرق”، أن مسجد “الشدادية” القديم كانت مساحته 95م و2م ويقام فيه جميع الفروض ،ويتسع لعدد 80 مصلي، مبينة أن المسجد الجديد تم توسعته والإهتمام وتبلغ مساحته 215م2 وتمت تهيئته لتقام فيه صلاة الجمعة ويتسع الجامع لعدد 200 مصلي في جميع الفروض.

وأشارت المؤسسة أن المسجد بعد توسعته وترميمه أصبح يتكون من قسمين للرجال وللنساء، وتبلغ مساحة مصلى النساء 40م2 ويتسع لعدد 30مصلية، كما يضم المصلى مرفقا فيه غرفة ألعاب للأطفال؛ وضعت من أجل استغلال أوقات الصلاة بتواجد الأطفال في غرفة الألعاب وعدم إشغال النساء أثناء الصلاة، كما يوجد لكل قسم خدمات مستقلة (دورات مياه ومواضئ)، إضافة إلى عمل تجهيزات خاصة للمعاقين في المسجد من خلال وضع ممر خاص للعربات، وحمامات خاصة لكلا الجنسين، وترتبط الخدمات الموجودة في المسجد بخزان تدوير لمياه الوضوء ويستفاد منها في غسيل المرافق والري بالإضافة للخزان الرئيسي وذلك لضمان استمرار المياه في المسجد وعدم انقطاعها.

وبينت المؤسسة أنه تمت دراسة الموقع من أجل إضافة مواقف سيارات تخدم المسجد بشكل مباشر بعدد 30 موقف للسيارات، وعدد 6 مواقف للباصات، تصل للمسجد من خلال ممرات مشاة خاصة، بالإضافة لعدد 2 “كشك” استثماري، وما يتطلبه الموقع من إنارة وأشجار متنوعة، من أجل أن يكون المسجد أكثر راحة وروحانية لجميع مرتاديه من المسافرين، بهدف أن يكون مقصدآ لجميع المسافرين من خلال الخدمات المميزة التي تقدم فيه على مدار الساعة.