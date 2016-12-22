الأمين العام لمجلس التعاون يشيد بدور هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس لنصرة الأشقاء السوريين في حلب

صراحة-الرياض:أشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بالدور البارز الذي تقوم به هيئات وجمعيات الهلال الأحمر في دول مجلس التعاون لنصرة الأشقاء في سوريا عبر تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمهجرين في مدينة حلب في ظل الظروف الصعبة التي يعانونها.

وأعرب الأمين العام, عن خالص الشكر والتقدير للاجتماع التشاوري الطارئ الذي عقده أصحاب السمو والمعالي رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر في دول مجلس التعاون، بدولة الكويت بتاريخ 21 ديسمبر 2016،بناء على دعوة من رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال مساعد الساير، لبحث سبل التعاون المشترك لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء في سوريا وبخاصة للمهجرين من مدينة حلب.

وأثنى معاليه على نتائج الاجتماع، وما تم الاتفاق عليه من آلية العمل وتنفيذها من قبل لجنة تنسيق المساعدات التي تقدم للمحتاجين في أنحاء العالم كافة وبخاصة في المنطقة العربية المحيطة بدول المجلس، مشيدا بما اتخذ من قرارات تصب في الاتفاق على أولوية توفير كافة الإمكانيات المتاحة لمساعدة الأشقاء النازحين والمهجرين من مدنهم وقراهم في سوريا، والاتفاق على مشروعات مشتركة تكمل بعضها البعض وتحدد الأولويات والاحتياجات الملحة.

ودعا الدكتور الزياني المجتمع الدولي لإعطاء أهمية قصوى للوضع الإنساني في محافظة حلب لضمان توفير الممرات الآمنة للنازحين منها، ووقف نزيف الدماء وتدمير المنازل والمرافق الحيوية الأساسية كالمستشفيات ومحطات توليد الطاقة، وتوفير احتياجاتهم الأساسية كالغذاء والدواء والمأوى وبخاصة في هذه الظروف الجوية القاسية التي تشهدها المنطقة.

وأكد معاليه أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون – حفظهم الله – يولون اهتماما كبيرا بالعمل الإنساني والإغاثي وبخاصة للمتضررين من المدنيين في الصراعات والحروب، ويشجعون على العمل التطوعي الهادف لخدمة الإنسانية، ويؤكدون ضرورة معاملة الأشقاء النازحين السوريين معاملة كريمة، وتوفير المساعدات والخدمات التي يحتاجونها .

وأعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, عن خالص الشكر والتقدير لهيئات وجمعيات الهلال الأحمر في دول مجلس التعاون كافة، على جهودهم الخيرة وعملهم الإنساني الخالص والنابع من المبادئ والقيم الإسلامية النبيلة.