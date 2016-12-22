توقيع اتفاقية تطوير مشروع مشترك بين أرامكو السعودية و”برتامينا” الإندونيسية

صراحة-الظهران:وقعت أرامكو السعودية وشركة النفط والغاز الوطنية الإندونيسية برتامينا اليوم، اتفاقية تطوير مشروع مشترك، وهو ما يُعد مرحلة مهمة لتعزيز الشراكة بينهما لامتلاك وتطوير وتشغيل مصفاة تشيلاتشاب في جزيرة جاوة الوسطى في إندونيسيا.

ووقع الاتفاقية من جانب أرامكو السعودية، رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، فيما وقعها من الجانب الإندونيسي، الرئيس التنفيذي لشركة برتامينا، دوي سويتجيبتو، وذلك في المقر الرئيس لبرتامينا في جاكرتا .

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر “إن منحنى النمو في إندونيسيا ملفت للنظر، لاسيما مع وجود برنامج اقتصادي طموح تدعمه الإصلاحات الحكومية بهدف زيادة حجم الاستثمارات في قطاعي البنية التحتية والطاقة، ومن خلال ضخ استثمارات رأسمالية كبيرة وإمداداتٍ موثوقة من أنواع اللقيم التنافسية، تسهم الاتفاقية الموقعة اليوم مع شركة برتامينا في تعزيز مكانة أرامكو السعودية وتمكينها الإضطلاع بدورٍ أكبر في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة في منطقة تُعد من بين أسرع الاقتصادات النامية في العالم”.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة برتامينا دوي سويتجيبتو: “تمثل الاتفاقية الالتزام القوي من جانب الشركتين بتطوير وتقوية البنية التحتية لقطاع الطاقة في جميع أنحاء إندونيسيا، لاسيما في مشاريع المصافي، وهو ما يتسق مع الأسس التي ضمنتها شركة برتامينا في استراتيجيتها، ومن شأن تطوير مصفاة تشيلاتشاب وزيادة طاقتها الإنتاجية أن يساعد برتامينا على تعزيز قدرتها التنافسية في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق من خلال إنتاج منتجات أعلى في القيمة وأكثر محافظةً على البيئة”.

وتندرج مصفاة تشيلاتشاب ضمن خطة التطوير العامة لمصافي برتامينا، حيث من المقرر زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 400 ألف برميل في اليوم، وهي مجهزة لمعالجة النفط العربي الخام الذي توفره أرامكو السعودية، ومن المقرر واستخدام المصفاة في إنتاج منتجاتٍ مكررة تطابق مواصفات يورو-4، بالإضافة إلى البتروكيميائيات الأساسية والمجموعة الثانية من زيوت الأساس المستخدمة في إنتاج مواد التشحيم، وفضلاً عن تلبية الطلب المرتفع على الوقود، ستسفر الشراكة بين برتامينا وأرامكو السعودية عن تحسين القدرة التنافسية لمصافي إندونيسيا ومواصلة تعزيز أمن الطاقة.

واتفقت أرامكو السعودية وبرتامينا على هيكل حصص الملكية في مصفاة تشيلاتشاب المطورة، حيث ستمتلك برتامينا حصة تعادل 55% من إجمالي الأسهم، فيما ستمتلك أرامكو السعودية 45%، حتى هذه اللحظة، فقد تم الانتهاء من تصميم المصفاة على أن تبدأ عملية اختيار جهات ترخيص التقنيات في وقت قريب، ومن المتوقع إنجاز أعمال التصميمات الهندسية الأساسية في الربع الأول من عام 2017، ويمهد توقيع هذه الاتفاقية الطريق للمشروع الذي تمت ترقيته للانتقال إلى مرحلة التصميم الهندسي في الربع الثاني من عام 2017، بينما يتوقع البدء في المشروع في 2021.