وزارة التجارة تبدأ في صرف الجزء الأول من أرباح مساهمي روضة أبحر

صراحة-الرياض:بدأت وزارة التجارة والاستثمار ممثلة في لجنة المساهمات العقارية في إيداع الجزء الأول من أرباح مساهمي روضة أبحر بنسبة 18%، بعد أن تم إيداع كامل رأس مال المساهمين في مطلع العام 2016م, على أن يتم إيداع المتبقي من الأرباح حال تحصيلها.

هذا وستطرح اللجنة الأحد10 ربيع الآخر 1438هـ الموافق 08 يناير 2017م أرض شمال جدة التابعة لمساهمة مؤسسة صالح بن محمد المحيميد للاستثمارات العقارية للبيع، وتبلغ مساحتها 248.271 ألف متر مربع، وتقع الأرض الخام على طريق المدينة المنورة بالقرب من ذهبان على بعد 29 كيلو من مدينة الجوهرة الرياضية.

وتدعو اللجنة المساهمين الذين لم يقوموا بتحديث البيانات وتسليم المستندات الأصلية للمساهمة، إلى الإسراع؛ بمراجعة أقرب فرع للبنك العربي الوطني، بعد أن يتم تعبئة استمارة التحديث من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك أو الموقع الإلكتروني للجنة.