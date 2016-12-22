وفد من جمهورية كازخستان يزور معرض عمارة الحرمين الشريفين

صراحة-مكة المكرمة:زار وفد من النيابة العامة بجمهورية كازاخستان اليوم معرض عمارة الحرمين الشريفين, والتقوا مدير المعرض أحمد الدخيل الذي قدم لهم عرضا مفصلا عما يحتويه المعرض من مقتنيات و صور, ومجسمات للتوسعات الكبيرة والمتتالية التي شهدها الحرمين الشريفين عبر العصور المختلفة حتى هذا العصر الزاهر.

وفي نهاية الزيارة أبدى الضيوف إعجابهم بما شاهدوا من صور ومقتنيات تحكي تطور عمارة الحرمين الشريفين, معبرين عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما توليه من اهتمام ورعاية للحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار.