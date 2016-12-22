“الشورى” يصوت الأسبوع المقبل على الحد من ارتفاع التأمين على السيارات

صراحة – خالد الحسين : يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة من السنة الأولى للدورة السابعة التي يعقدها يوم الأثنين القادم على توصيات اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ومنها المطالبة بزيادة مخصصات ميزانية إنشاء مركز التدريب والمحاكاة في مقر المستشفى , ودعم ميزانية المؤسسة العامة للمستشفى في بند الأدوية , والتوسع في برنامج زراعة الرئة وتوفير الدعم المالي لذلك وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1436/ 1437هـ في جلسة سابقة . كما يستمع المجلس خلال هذه الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لمجلس حماية المنافسة للعامين الماليين 1434/1435 هـ – 1435/1436هـ , ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها مطالبة مجلس المنافسة للتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع حد للارتفاعات المتزامنة في أسعار التأمين على المركبات واتخاذ ما يلزم لمنع الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع . ويناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ليتوانيا , كما يناقش تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1435/1436 هـ . ومن أبز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها مطالبة مكتبة الملك فهد الوطنية بالعمل على تنويع مصادر دخلها لدعم ميزانيتها وتنفيذ خططها المستقبلية , وتطوير تطبيقات للهواتف الذكية للاستفادة القصوى من محتويات المكتبة وخدماتها والتعاون مع الجامعات السعودية لدراسة امكانية افتتاح أقسام لها داخل مكتبات الجامعات خارج مدينة الرياض لتسهيل عملية التواصل مع المستفيدين . ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (5/م) وتاريخ 21 / 2 / 1397 هـ تقضي بإسناد بعض أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات إلى شركات فنية متخصصة المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور مفلح الرشيدي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس . وقد أوصت اللجنة بعدم ملاءمة دراسة المقترح , وبررت ذلك بأن معظم الأفكار الواردة في المقترح , إما أنها متحققة مثل تحصيل الغرامات التي تختص بها البلديات , وتحصيل الغرامات التي تختص بها الهيئة العامة للغذاء والدواء , وإسناد أعمال الرقابة والتفتيش على الأغذية للهيئة العامة للغذاء والدواء . وفي الجلسة العادية الخامسة التي يعقدها مجلس الشورى يوم الثلاثاء القادم يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1435/ 1436 هـ ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير . كما يستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والأثار بشأن التعديلات المقترحة على نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية ثم يصوت على توصية للجنة بشأن التعديلات المقترحة على النظام ومن أبرزها المطالبة بالموافقة على تعديل (نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية)الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 20/ 8/ 1427هـ . ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية , وتعديل بعض مواد نظام مزاولة المهن الصحية وإعادة مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها لإعادة النظر في ضوء التعديلات المقترحة على هذه الأنظمة . وقد أوصت اللجنة بالموافقة على مشروعي نظامي المنشآت والمستحضرات الصيدلانية , والمنشآت الصحية الخاصة , كما أوصت اللجنة بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام مزاولة المهن الصحية .

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقارير السنوية لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للأعوام المالية 1433/ 1434هـ , 1434/1435 هـ , 1435/ 1436 هـ , وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع (نظام نقل وتوطين التقنية) المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس . وقد أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع نظام نقل وتوطين التقنية , والذي يتكون من خمس وثلاثين مادة . ويهدف مشروع النظام المقترح إلى مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتقدمة في مختلف المجالات الاقتصادية , وتعزيز القدرات الذاتية للمملكة العربية السعودية ورفع كفاءة القاعدة التقنية بها , بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتشجيع روح الابتكار والتطوير. وفي الجلسة العادية السادسة التي يعقدها مجلس الشورى يوم الأربعاء القادم يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/85) وتاريخ 26/ 10/ 1428 هـ بإضافة مادة جديدة إلى الباب (الرابع) من النظام تنص على : أن تتضمن رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته , وهو مقترح مقدم من عضوي المجلس الدكتور عيسى الغيث والدكتور طارق فدعق , وعضو المجلس السابق الدكتور عبدالرحمن السويلم استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى . وقد أوصت اللجنة بـعدم مناسبة الاستمرار في دراسة اقتراح تعديل النظام , وبررت توصيتها بأن موضوع إدراج الموافقة على التبرع بالأعضاء ليس له علاقة بنظام المرور ولا بآليته , ورأت أنه أمر تنفيذي كالبصمة وغيرها , يمكن أن يتم دون الحاجة إلى أجراء تعديل نظام المرور أو إضافة حكم جديد إليه بهذا الخصوص . ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوركينافاسو. كما يناقش تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1435/ 1436 هـ . ومن أبز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها مطالبة هيئة الإذاعة والتلفزيون برفع نسبة برامج التوعية العامة لمواجهة المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع والشباب بشكل خاص , كما طالبت اللجنة هيئة الإذاعة والتلفزيون بتطوير قدراتها البشرية والإدارية والتقنية لتمكنها من المنافسة مع القنوات الأخرى على حقوق نقل المناسبات الرياضية والثقافية . ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن اقتراح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تختص بها وزارة التجارة والاستثمار (وزارة التجارة والصناعة سابقاً) . وقد أوصت اللجنة بالموافقة على تعديل المادة الثانية عشرة من نظام الأسماء التجارية , وإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثالثة عشرة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها , وتعديل المادة الحادية عشرة من نظام البيانات التجارية , كما طالبت اللجنة بتضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة (النص) على نشر ملخصه على نفقة المحالف في إحدى الصحف المحلية بحسب نوع المخالفة . كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح تعديل المادتين (الرابعة والخامسة) من النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي(م/11)وتاريخ 23/ 3/ 1423 هـ المقدم من عضو المجلس الدكتور خالد السيف وعضو المجلس السابق الدكتور خالد المحيسن استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس . وقد أوصت اللجنة بملاءمة دراسة مقترح تعديل المادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي , ورأت اللجنة بأن هذا التعديل يهدف إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين من خلال نظام تأميني يتيح لهم الاستفادة من الخدمات الصحية الحكومية , وخدمات القطاع الخاص , وإنشاء هيئة عامة للمستشفيات تتولى الإشراف على المستشفيات الحكومية .