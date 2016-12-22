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22 ديسمبر, 2016   2001

احباط محاولة تهريب أكثر من 17 ألف زجاجة خمر داخل إرسالية منظفات سائلة

2016-12-22_154839

صراحة – خالد الحسين : أحبط جمرك البطحاء محاولة لتهريب كمية من الخمور بلغ عددها (17.154) سبعة عشر ألف ومائة وأربعةٍ وخمسين زجاجة خمر، عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية وردت للجمرك.
أوضح ذلك مدير عام جمرك البطحاء عبدالرحمن المحنّا أنه قَدِمت للجمرك شاحنة خاصة بنقل البضائع، قام المراقب الجمركي بتحويل الشاحنة إلى ورشة الأمن الجمركي بعد الاشتباه بها، حيث عُثر فيها على (17،154) سبعة عشر ألف ومائة وأربعةٍ وخمسين زجاجة خمر، كانت مُخبأة ضمن إرسالية “منظفات سائلة” حيث تم وضعها داخل كراتين ووضع عِلب المنظفات عليها لغرض التمويه ، مضيفاً أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.
يُذكر أن الجمارك السعودية تقف بكل قوة أمام مثل هذه المحاولات التي تهدف لتمرير الخمور وغيرها من الممنوعات، وأن الحضور الذهني ويقظة منسوبي الجمارك تسهم كل مرة في كشف وإحباط مثل هذه المحاولات.

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