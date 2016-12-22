الهيئة الملكية و(شل) تستكملان برنامج نادي برشلونة لتعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية لدى الطلاب

صراحة – فيصل القحطاني : استكمالا للموسمين السابقين من البرنامج الذي استهدف طلاب المدارس في مدينة الجبيل الصناعية تبدأ الهيئة الملكية بالجبيل بالشراكة مع شركة “شل” وشركة ساسرف لإطلاق الموسم الثالث من برنامج تعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية لدى طلاب المدارس من عمر 7 إلى 10 سنوات في شهر فبراير 2017 ، حيث يمزج البرنامج بين النشاط البدني والقيم والسلوكيات الإيجابية كالاحترام والعمل الجماعي والالتزام، .

وصمم وطور البرنامج القيمي لنشر ثقافة العمل الجماعي والالتزام والتحمل والاحترام بين طلاب المدارس التي تتفاوت اعمارهم ما بين السبع سنوات إلى العشرة سنوات وذلك تحسيناً للفرص المستقبلية لهذه الفئة وتطوير حس المسؤولية تجاه المجتمع،

من جانبه قال السيد باتريك فان ديل، الرئيس التنفيذي لشركة شل في المملكة العربية السعودية “شل فخورة جداً بتجديد الشراكة مع الهيئة الملكية بالجبيل وانضمام شركة مصفاة أرامكو السعودية وشل (ساسرف) لهذه المبادرة الخيرة ، حيث صمم هذا البرنامج خصيصاً لتأسيس مهارات الحياة للفئة المستهدفة لبناء نمط حياة صحي ونشط.

وكان الدكتور مصلح العتيبي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل قد وقّع أمس الاربعاء مذكرة تفاهم مع شركة (شل) لتنفيذ هذا الموسم الثالث للبرنامج في مدينة الجبيل الصناعية كإسهام اجتماعي لتطوير وتنمية الشباب.

الجدير بالذكر أن مؤسسة نادي برشلونة الرياضي قامت مع عدد من الشراكات بتطوير العديد من البرامج المتعلقة بالرياضة كوسيلة لنشر المبادئ الإيجابية لدى الأطفال والمراهقين في جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى شراكتها بشركة شل، فلدى مؤسسة نادي برشلونة شراكات عالمية مع مختلف مؤسسات الأمم المتحدة، مؤسسة بيل ومليندا غيتس، ومؤسسة ليو ميسي.