إدارة “تعليم الجوف” تبحث التعاون مع الكرسي العلمي للأمير فهد بن بدر

صراحة – نواف العايد : بحث المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم مع عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية والتدريب بجامعة الجوف الدكتور محمد بن علي الصالح، سبل استفادة التعليم من الكرسي العلمي لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز آل سعود للتنمية الإدارية بمنطقة الجوف.

وأكد السالم أهمية التعاون بين التعليم والجامعة، مشيراً إلى أن التعليم يعتبر ميدان لتطبيق البحوث والدراسات الجامعية، وأضاف: “نتطلع لتحسين واقع التعليم لدينا، وضرورة إحداث تغيير حقيقي في الميدان التعليمي، حيث تعمل الإدارة بجد للارتقاء بهذا الجانب”.

وتطلع السالم بأن تسهم البرامج الإدارية والتعليمية التي يدعمها الكرسي العلمي في تطوير عمل قادة المدارس والمشرفين التربويين، وصولاً إلى استفادة الفئة المستهدفة من التطوير وهم الطلاب والطالبات.

من جانبه، رحب الصالح بدعم جامعة الجوف للبرامج التعليمية والتربوية لتعليم الجوف، من خلال الكرسي العلمي لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز آل سعود للتنمية الإدارية بمنطقة الجوف.

مشيراً إلى البحث العلمي الذي يقوم به الكرسي العلمي، بعنوان: “أثر التخطيط الاستراتيجي على أداء وإنتاجية القطاع التعليمي والصحي بمنطقة الجوف في المملكة العربية السعودية”.

حضر اللقاء المساعد للشؤون التعليمية المكلف الأستاذ عبدالله بن أحمد الزيدان ومدير إدارة التخطيط والتطوير الأستاذ أحمد بن ضامن الزيد ومدير إدارة الإعلام التربوي الأستاذ عبدالعزيز بن سعود النبط وأعضاء اللجنة التنظيمية للكرسي العلمي وفريق البحث العلمي الدكتور عبدالناصر عيسى والأستاذ قريان بن مزكي الرويلي.