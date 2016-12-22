8 مواجهات غداً في ثامن جولات دوري الصالات لكرة القدم

صراحة – فيصل القحطاني : تنطلق غداً مواجهات الجولة الثامنة من منافسات دور المجموعات لمسابقة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات بمختلف صالات مناطق المملكة .

ويلتقي الرياض مع مصده على صالة نادي الرياض ، ويلعب فريق الشعيب مع طويق على الصالة الخضراء بالرياض ضمن مباريات المجموعة الأولى .

وفي المجموعة الثانية يلتقي القادسية مع النهضة على صالة نادي القادسية في الخبر ، كما يلتقي فريق العلمين مع الخويلدية على الصالة الخضراء في الدمام ، فيما يتواجه فريق قلوة مع الباحة على صالة الملك سعود في الباحة ، ويستضيف النخيل نظيره الأنصار على صالة تحفيظ القرآن الكريم في بيشة ضمن مباريات المجموعة الثالثة.

فيما يلعب فريق رضوى مع الريان على صالة المجد في ينبع ، و اخيراً يلعب الصقور مع الخالدي على صالة الملك خالد بتبوك ضمن مباريات المجموعة الرابعة .