تدشين برامج كرسي الأمير متعب بن عبد الله للوحدة الوطنية بجامعة الجوف

صراحة – محمد المحسن : دشنت جامعة الجوف أمس برامج كرسي صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز للوحدة الوطنية ودورها في ترسيخ الأمن ، وذلك على مسرح كلية العلوم بالمدينة الجامعية بمدينة سكاكا .

ورفع معالي مدير الجامعة الدكتور إسماعيل بن محمد البشري خلال كلمته بهذه المناسبة الشكر لسمو وزير الحرس الوطني على دعمه للكرسي وتمويله وتسميته باسمه، متأملاً أن تستثمر الجامعة هذا الدعم بكل ما تستطيع لطرح وتنفيذ البرامج والمبادرات التي تتطلع لها القيادة وتواكب المرحلة.

وأضاف أن مناسبة وطنية كهذه تدعونا لاسترجاع جهود الرجال المخلصين في تأسيس هذا الوطن الكبير الذي ظل يصارع التحديات ويتجاوزها في كل مرحلة من مراحله ، لكنها في كل مرة تقف شامخة وتعود لبناء نفسها، مشيرا إلى أن جميع عهود الدولة السعودية مرت بتحديات جسيمة ومن يقرأ التاريخ يعلم جيداً حجم ما واجهته المملكة منذ عهد المؤسس وحتى اليوم من تحديات كبيرة ، داعيا إلى التكاتف والتعاون والتقارب والإخلاص والانتماء لأجل الإسهام بالمحافظة على بلادنا ومقدراتها ووحدتها الوطنية، وأن التحديات والمؤامرات التي نشاهدها يومياً تحاول تمزيق جسد الوطن ووحدته، وتحتاج لجهود الرجال والنساء المخلصين الواعين للظروف المحيطة بالوطن .

وبين أن المملكة هي النموذج العالمي الفريد للدولة التي انتصرت على كل التحديات الاقتصادية والسياسية والفكرية التي حاولت تمزيق وحدتها، وفي نفس الوقت لم تتقوقع على نفسها بل جمعت بين العقيدة والحضارة والتنمية والمواكبة مع كل تقدم يشهده العالم فكانت النموذج الإسلامي العالمي للدولة الحديثة المتمسكة بعقيدها وأصالتها.

من جهته قال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور نجم الحصيني أن الجامعة تؤدي دورها الوطني من خلال جملة أنشطتها أحدها كرسي علمي يعنى بقضايا الوحدة الوطنية، لافتاً إلى منهج الكرسي وخطته من خلال الفعاليات والبرامج التي ستقام تحت مظلته.

مما يذكر أن سمو الأمير متعب بن عبدالله استقبل العام الماضي في الرياض معالي مدير الجامعة حيث وقعت وثيقة كرسي الأمير متعب بن عبدالله بن عبد العزيز للوحدة الوطنية ودورها في ترسيخ الأمن بجامعة الجوف.

ووافق سموه على تسمية الكرسي باسمه وتمويله، دعماً للجامعة في تحقيق أهدافها فيما يخدم بلادنا ويعزز وحدتها الوطنية وأمنها واستقرارها، معرباً عن تطلعه لتحقيق أهداف الكرسي في مجال الوحدة الوطنية وترسيخها، وتنفيذ مختلف البرامج التي تحقق تلك الأهداف، مشدداً أهمية دور الجامعات ومنها جامعة الجوف في تنشئة جيل يعرف فضل الوطن وحقه عليه، ويسهم في حمايته من كل يد عابثة تتعرض له وتحاول تفتيت وحدته واستقراره .

وتتركز فكرة الكرسي حول إقامة الأنشطة البحثية والدراسات المتعلقة بالوحدة الوطنية، وإرساء وسائل المحافظة عليها وتقويتها وكذلك التعرف على تهديداتها، وتحديد الأسباب التي يمكن أن تخل بها، كما ستركز أعمال الكرسي على ترسيخ دور الوحدة الوطنية في استتباب الأمن الفكري والأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التي ستسهم في تحقيق أهدافه.