العرج: ميزانية العام الحالي باكورة الانطلاقة لتنمية طموحة ولمستقبل اقتصادي مشرق

صراحة – خالد الحسين :أكد معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ خالد بن عبدالله العرج أن ميزانية العام الحالي تشكل باكورة الانطلاقة لتنمية طموحة التي تسعى لها المملكة ضمن رؤية 2030، وهي الأولى في برنامج التحول الوطني 2020 المستندة على تنويع مصادر الدخل والإنفاق بعد مرحلة الاعتماد الأحادي على النفط، والإصلاح المالي والاقتصادي في مرحلة تتطلب هذا الأمر، وذلك مما يشكل بداية تأسيس وتكوين صروح المستقبل الاقتصادي والتنموي لشعب المملكة وأجياله القادمة، مما يعزز من أهميتها البالغة من خلال أرقامها التي تتسم بالوضوح والشفافية أمام المواطنين.

وأبان معاليه أننا نعيش مرحلة تغيير وتطوير تاريخي ونشاهد تفاصيل وأرقام هذه الميزانية المباركة، نستدرك خلالها تصميم قيادتنا الرشيدة على رسم الخطط والاستراتيجيات التي تؤكد على عدة مؤشرات ومفاهيم في مقدمتها الحرص على مستقبل المواطن السعودي تنموياً وعلى رفاهيته وتوفير سبل العيش الكريم له وهذا ما يتضح من حجم الإنفاق الحكومي على مقومات توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين وتدعيم آفاق الرخاء والأمان الاقتصادي المستقبلي لهم، عبر برامج نوعية ومتخصصة كحساب المواطن الموحد، وما سيظهر لنا مستقبلاً بإذن الله تعالى سيكون داعماً أساسيا في الاستغلال الأمثل لموارد هذه البلاد المباركة.

وأكد وزير الخدمة المدنية أن هذه الميزانية تتسم بالطموح والذكاء في خططها واستراتيجياتها، وتؤكد على تصميم صانع القرار السعودي على خلق نسق اقتصادي ينحو صوب تكوين وخلق اقتصاد وطني صلب البنية ومتماسك المكونات له القدرة على مواجهة الأزمات، والاستمرارية والنجاح ليس على مستوى الصعيد الحالي بل على مستوى قادم الأيام وما تحمله من تغيرات ومفاجأت اقتصادية عالمية، في عالم أصبح يكتظ بالصراع الاقتصادي بين مكوناته الدولية والتي أضحت متداخلة التأثير والاندماج ، ولعل ذلك ما يتضح من خلال التصميم على تنويع مصادر الدخل والاهتمام بخلق فضاءات تنموية بمعزل عنه.

واختتم العرج تصريحه قائلاً : إن المملكة حباها لله قيادة حكيمة ورشيدة جعلت نصب أعينها خدمة الوطن والمواطن وتذليل الصعاب من أجله، مسخرة بذلك كل الجهود والإمكانيات من أجل توطين التنمية الذاتية وجعلها الخيار الأول والأخير كعنصر دائم في خيارات الوطن الحالية والمستقبلية”، داعياً معاليه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والقيادة الرشيدة وأن يوفقها إلى ما فيه خير هذا الوطن والمواطن.