الرئيس اليمني يتهم الإنقلابيين بالوقوف وراء هجمات ‏عدن

صراحة – محمد المحسن : اتهم الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، مليشيا الحوثي ‏والمخلوع ، بالوقوف وراء الهجمات الإرهابية التي شهدتها ‏العاصمة المؤقتة عدن مؤخرا.

وأكد هادي، لدى لقائه اليوم في عدن، محافظ عدن اللواء ‏عيدروس الزبيدي ومدير الأمن في المحافظة اللواء شلال شايع، ‏أن تلك الهجمات بمثابة ” حرب عدوانية مكشوفة” تنفذها القوى ‏الإنقلابية عبر أذرعها وأدواتها في المناطق المحررة.‏

وقال الرئيس اليمني، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية، إن ” مخططات الخلايا الإرهابية، ومن يغذيها ويقف ‏خلفها تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار عدن والمناطق المحررة ‏في حرب عدوانيه مكشوفه للإنقلابيين وأذرعهم وادواتهم التي ‏تواصل اهدافها المقيتة”.‏

وشدد على ضرورة قيام الأجهزة التنفيذية والأمنية في ‏العاصمة، بتفعيل عملها بصوره تكاملية وتناسقية، من أجل ‏افشال المخططات والتربصات والأجندة الدخيلة للخلايا ‏الإرهابية.‏