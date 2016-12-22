الرئيس اليمني يتهم الإنقلابيين بالوقوف وراء هجمات ‏عدن

صراحة – محمد المحسن : اتهم الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، مليشيا الحوثي والمخلوع ، بالوقوف وراء الهجمات الإرهابية التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن مؤخرا.
وأكد هادي، لدى لقائه اليوم في عدن، محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي ومدير الأمن في المحافظة اللواء شلال شايع، أن تلك الهجمات بمثابة ” حرب عدوانية مكشوفة” تنفذها القوى الإنقلابية عبر أذرعها وأدواتها في المناطق المحررة.
وقال الرئيس اليمني، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن ” مخططات الخلايا الإرهابية، ومن يغذيها ويقف خلفها تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار عدن والمناطق المحررة في حرب عدوانيه مكشوفه للإنقلابيين وأذرعهم وادواتهم التي تواصل اهدافها المقيتة”.
وشدد على ضرورة قيام الأجهزة التنفيذية والأمنية في العاصمة، بتفعيل عملها بصوره تكاملية وتناسقية، من أجل افشال المخططات والتربصات والأجندة الدخيلة للخلايا الإرهابية.