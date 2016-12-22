كأس فيصل: فوز الهلال والشباب وتعادل الفتح وأحد

صراحة – محمد المحسن : أقيمت اليوم ثلاث مباريات ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد وجاءت نتائجها كالتالي:

الفتح – أحد ( 1 – 1 )

الهلال – التعاون ( 5 – 0 )

الشباب – القادسية ( 3 – 1 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 – القادسية ( 17 نقطة )

2 – الهلال ( 16 نقطة )

3 – النصر ( 14 نقطة )

4 – الشباب ( 14 نقطة )

5 – الأهلي ( 13 نقطة )

6 – الجيل ( 13 نقطة )

7 – أحد ( 11 نقطة )

8 – الاتحاد ( 10 نقاط )

9 – الفتح ( 10 نقاط )

10 – الفيصلي ( 7 نقاط )

11 – الوحدة ( 5 نقاط )

12 – الخليج ( 5 نقاط )

13 – التعاون ( 4 نقاط )

14 – هجر ( نقطة واحدة )