كأس فيصل: فوز الهلال والشباب وتعادل الفتح وأحد

صراحة – محمد المحسن : أقيمت اليوم ثلاث مباريات ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد وجاءت نتائجها كالتالي:
الفتح – أحد ( 1 – 1 )
الهلال – التعاون ( 5 – 0 )
الشباب – القادسية ( 3 – 1 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – القادسية ( 17 نقطة )
2 – الهلال ( 16 نقطة )
3 – النصر ( 14 نقطة )
4 – الشباب ( 14 نقطة )
5 – الأهلي ( 13 نقطة )
6 – الجيل ( 13 نقطة )
7 – أحد ( 11 نقطة )
8 – الاتحاد ( 10 نقاط )
9 – الفتح ( 10 نقاط )
10 – الفيصلي ( 7 نقاط )
11 – الوحدة ( 5 نقاط )
12 – الخليج ( 5 نقاط )
13 – التعاون ( 4 نقاط )
14 – هجر ( نقطة واحدة )