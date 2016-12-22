دوري الأولى: فوز نجران وأحد وتعادل الشعلة والوطني

صراحة – خالد الحسين : أقيمت اليوم ثلاث مباريات ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى وجاءت نتائجها كالتالي:
هجر – نجران ( 1 – 2 )
الشعلة – الوطني ( 0 – 0 )
الطائي – أحد ( 1 – 2 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – أحد ( 31 نقطة )
2 – النهضة ( 26 نقطة )
3 – العروبة ( 24 نقطة )
4 – الشعلة ( 22 نقطة )
5 – هجر ( 22 نقطة )
6 – الحزم ( 20 نقطة )
7 – الفيحاء ( 20 نقطة )
8 – نجران ( 20 نقطة )
9 – ضمك ( 19 نقطة )
10 – القيصومة ( 18 نقطة )
11 – العدالة ( 16 نقطة )
12 – وج ( 16 نقطة )
13 – الجيل ( 16 نقطة )
14 – الوطني ( 15 نقطة )
15 – الطائي ( 14 نقطة )
16 – النجوم ( 11 نقطة )