أخضر اليد يغادر إلى صربيا استعداداً لمونديال فرنسا 2017م

صراحة – محمد المحسن : غادر المنتخب السعودي الأول لكرة اليد امس إلى صربيا لمواصلة معسكره الاعدادي استعداداً للمشاركة في مونديال فرنسا 2017 والذي سينطلق في العاصمة الفرنسية باريس خلال شهر يناير المقبل .

وكان الأخضر خسر مباراته الودية أمام المنتخب البحريني بنتيجة 28/‏24 في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين مساء أمس الأول على صالة اتحاد اليد بأم الحصم في البحرين ، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة ببطولة كأس العالم.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب البحريني 14/‏11 .

وأشرك المدرب الكرواتي نيناد أغلب لاعبي المنتخب السعودي في المباراة للوقوف على مستواهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية.

يذكر أن المنتخب السعودي يخوض نهائيات كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة بجانب منتخبات ( المجر- تشيلى – بيلاروسيا – كرواتيا – ألمانيا).