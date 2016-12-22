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22 ديسمبر, 2016   1794

أخضر اليد يغادر إلى صربيا استعداداً لمونديال فرنسا 2017م

كرة اليد

صراحة – محمد المحسن : غادر المنتخب السعودي الأول لكرة اليد امس إلى صربيا لمواصلة معسكره الاعدادي استعداداً للمشاركة في مونديال فرنسا 2017 والذي سينطلق في العاصمة الفرنسية باريس خلال شهر يناير المقبل .
وكان الأخضر خسر مباراته الودية أمام المنتخب البحريني بنتيجة 28/‏24 في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين مساء أمس الأول على صالة اتحاد اليد بأم الحصم في البحرين ، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة ببطولة كأس العالم.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب البحريني 14/‏11 .
وأشرك المدرب الكرواتي نيناد أغلب لاعبي المنتخب السعودي في المباراة للوقوف على مستواهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية.
يذكر أن المنتخب السعودي يخوض نهائيات كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة بجانب منتخبات ( المجر- تشيلى – بيلاروسيا – كرواتيا – ألمانيا).

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