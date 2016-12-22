اصابة 4 أشخاص نتيجة حريق شب في مستودع تابع لمنجرة بمحافظة جدة

صراحة – نواف العايد : أصيب أربع أشخاص نتيجة حريق شب في مستودع تابع لمنجرة أخمد من قبل فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة .

وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن عدد المصابين نتيجة الحادث أربعة أشخاص بإصابات مختلفة نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى عن طريق الهلال الاحمر فيما تلقى شخص واحد العلاج بموقع الحادث .

وأضاف ” أن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة تمكن من السيطرة على حريق نشب ظهر اليوم بمنجرة ومستودع تابع لها شرق المحافظة

وأشار ” أن الفرق تمكنت في الحد من انتشار الحريق الذي وقع في مساحة تقدر 5000م2 .

وأكد ” أن عمليات المكافحة تمت من ثلاث محاور مستخدمة الفروع الارضية في عمليات الإخماد ، بينما شرعت فرق الإنقاذ في فتح ممرات تمكن من خلالها رجال الاطفاء من سلكها والتوغل داخل عمق المنجرة والملحق بها للوصول إلى بؤر اللهب المنتشرة بمساحة كبيرة احتوت على طبليات ومواد التنر والدهان التي ساعدت في انتشار الحريق ،

ومع إنتهاء أعمال الإطفاء باشر التحقيق أعماله لمعرفة أسباب نشوب الحريق.