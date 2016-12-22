تعليم مكة المكرمة يبحث مع شرطة العاصمة المقدسة الإرشاد الأمني للطلاب

صراحة – محمد المحسن: ناقش مسؤولو شرطة العاصمه المقدسه خلال اجتماعهم مع مديرعام التعليم بمنطقة مكه المكرمه محمدالحارثي, الإرشاد الأمني للطلاب خارج اسوار المدرسة واهمية التعاون بين الادارتين.

وخلص الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر الاداره العامه للتعليم بالمنطقة, الى عدد من التوصيات الاجرائية التي تهدف الى تطويرالبرنامج, تضمنت اعداد برنامج حاسوبي مشترك لرصد المخالفات, وفتح قنوات اتصال مع الادارات الامنيه الاخرى ذات العلاقه, مع التركيز على الاحياء التي تكثر فيها المخالفات ودراسة امكانية تعميم البرنامج للاستفاده منه