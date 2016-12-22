اليرموك والأهلي يتواجهان غداً في الجولة السادسة من دوري ممتاز الطائرة

صراحة – فيصل القحطاني : تقام غداً 6 مباريات ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة، حيث يتصدر الهلال المجموعة الأولى بـ 9 نقاط ، يليه الاتحاد 8 نقاط ، فيما يحتل اليرموك المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، ثم الأهلي الثاني برصيد 11 نقطة .

ويلتقي الهلال مع نظيره الموج في صالة الخبراء، فيما يلعب اليرموك مع الأهلي على صالة الهيئة العامة بجدة، ويستضيف الصواب نظيره الابتسام على صالة الأمير عبدالله بن جلوي بالإحساء .

ويحل الجواء بصالة نادي الاتحاد في جدة ضيفا على الاتحاد، ويلعب الهداية مع النهضة على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف ، ويحل الترجي ضيفا على الوحدة على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة .