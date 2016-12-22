الفهيد: الميزانية الجديدة للتدريب التقني ستساهم في تحقيق مبادرات رؤية 2030

صراحة – محمد المحسن : رفع محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ,وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز– يحفظهم الله – والشعب السعودي الكريم بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1438-1439هـ.

وقال في تصريح بهذه المناسبة ” إن الميزانية وما تحمل في ثناياها من مشاريع تنموية لهي أكبر دليل وخير شاهد على الاهتمام الكبير والعطاء المتواصل من قيادة هذا البلد الكريم، لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين وتوفير سبل العيش الرغيد والحياة الكريمة لهم”

وأكد الفهيد اعتزازه بالميزانية الجديدة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني و استمرار الاستثمار الحكومي في التعليم والتدريب، لتزويد أبناء وبنات الوطن بالمعارف والمهارات اللازمة ليكونوا عناصر فاعلة ومساهمة في التنمية الوطنية ، لتحقيق الرؤية الوطنية الطموحة 2030.

وقال الدكتور الفهيد إن الميزانية الجديدة للمؤسسة ستساعدها على المضي قدماً نحو تنفيذ العديد من المبادرات بهدف مواكبة رؤية السعودية 2030م، حيث أطلقت المؤسسة عدة مشاريع تطويرية ستركز على زيادة عدد المستفيدين من برامج التدريب ليصل إلى (950) ألف سعودي وسعودية في 2020م، و العمل على التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التدريب وذلك من خلال زيادة عدد معاهد الشراكات الاستراتيجية التي تشغلها المؤسسة مع القطاع الخاص لتصل إلى (35) معهد شراكة استراتيجي بمختلف مجالات العمل خلال العام ذاته، وكذلك العديد من المشاريع التطويرية الأخرى التي تهدف لتحسين وتطوير العملية التدريبية بوجه عام وربطها باحتياج سوق العمل المحلي .

وأشاد الفهيد بما تنعم به البلاد ولله الحمد من نعم وفيرة، وبما يتحقق لها من خير ونماء في ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي انتهج سياسة والده المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -، وفق منهج مستمد من الشريعة الإسلامية.

وسأل الدكتور الفهيد في ختام تصريحه المولى عزّ وجلّ أن يديم على الجميع اللحمة الوطنية والخير العميم والعز والرخاء الذي تنعم به بلادنا الغالية، وأن يحفظ للبلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.