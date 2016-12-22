فلكية جدة : حصاد الفلك والفضاء 2016



صراحة – محمد المحسن : قالت الجمعية الفلكية بجدة ان 2016 كان عام بحوث و استكشاف للفضاء ، حيث بدء العام بإعلان معهد كاليفورنيا للتقنية عن احتمالية وجود كوكب تاسع ، في حين اكتشف مرصد ” ليغو ” موجات الثقالية للمرة الاولى .

وشهد 2016 وصول المسبار ” جونو ” التابع لوكالة الفضاء ناسا لمدار حول كوكب المشتري ، وتم ايضا اكتشاف وجود أقرب كوكب الى الأرض ، في حين اظهرت شركة بلو اوريغن مهارات صاروخها شبة المداري ، واعلن إيلون ماسك عن خطه لبناء مستعمرة بشرية على المريخ .

الى جانب عمليات تطوير كبيرة قامت بها شركة سبيس اكس والتي نجحت في جعل صاروخها فالكون 9 يهبط على ظهر سفينة في المحيط للمرة الاولى الى جانب العديد من الاحداث

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العثور على ادله لوجود كوكب تاسع

20 يناير – اعلن اثنان من الفلكيين في معهد كاليفورنيا للتقنية ” كالتيك ” بأنهم عثروا على ادلة تشير لوجود كوكب تاسع في نظامنا الشمسي ، هذا الكوكب المفترض لم يتم رصده بشكل مباشر ولكن تأثيرات جاذبيته على الاجسام الاخرى المعروفة سمحت بتحديد وجوده نظريا فقط .

https://www.youtube.com/watch?v=6poHQ2h00ZA

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اكتشاف موجات الثقاليه للمرة الاولى

11 فبراير – اكتشف مرصد ” ليغو ” بالولايات المتحدة موجات الثقالية التي تنبأ بوجودها البرت اينشتاين منذ اكثر من 100 سنه مضت وذلك للمر الاولى . موجات الثقالية عبارة عن تموجات في نسيج الزمكان ينتج عن احدث كونية عنيفة مثل اصطدام ثقبين اسودين ببعضهما البعض ، وبعد ذلك اكتشف في 16 يونيو موجات ثقالية للمرة الثانية ، وتعتبر القدرة عن اكتشاف هذه الموجات طريقا جديدا كليا لدراسة الكون .

https://www.youtube.com/watch?v=tUpiohbBv6o

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جسم مجهول يصطدم بالمشتري

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17 مارس – تعرض كوكب المشتري عملاق نظامنا الشمسي لاصطدام جسم فضائي رصد من على الارض عبر التلسكوبات الصغيرة في صورة “وميض ساطع” ما يؤكد بان الاصطدام كان عنيفا ولكن من غير المعروف اذا كان سبب ذلك الوميض هو كويكب او مذنب.

https://www.youtube.com/watch?v=4LiL7RYG7ac

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” سكوت كيلي ” يحقق رقم قياسي للبقاء في الفضاء

1 مارس – حقق سكوت كيلي التابع بوكالة الفضاء ناسا رقم قياسي ببقائه في الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية بمجموع 520 يوم وهي الفترة الاطول لرائد فضاء امريكي. والرقم القياسي العالمي والذي لا يزال قائما حققه رائد فضاء روسي بمجموع 879 يوم.

https://www.youtube.com/watch?v=dWCqzPksYyY

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“سبيس اكس ” تنزل صاروخ على سفينة

8 ابريل – نجحت شركة سبيس اكس في اطلاق صاروخ والهبوط به على ظهر سفينة وسط المحيط للمرة الاولى .وبعد ذلك النجاح تم القيام بعملية هبوط لأربعة صواريخ اخرى هذا العام ثلاثة منها على سفينة وواحد على اليابسة ، وحتى الان استعادت الشركة المرحلة الاولى لستة صواريخ فالكون 9 منذ بداية مشروعها.

https://www.youtube.com/watch?v=_ZXu_rYF51M

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الهند تختبر مكوك فضائي محلي الصنع

23 مايو – نجحت الهند في اطلاق نموذج مصغر لمكوك فضاء بدون رواد وبذلك اصبحت الهند تمتلك مكوكها الفضائي ولديها القدرة العلمية والتقنية لإدارة هذا البرنامج وهي المرة الاولى التي يتم فيها اطلاق مكوك فضائي منذ ان اوقفت وكالة الفضاء ناسا برنامجها للمكوك في العام 2011 .

ويعتبر مكوك الفضاء الهندي فاتحة جديدة لمشاريع الفضاء ذات التكلفة المخفضة ، وقد قامت الهند بوضع كافة امكانياتها المادية والبشرية في سبيل ان يتقدم برنامجها لاستكشاف الفضاء وتطوير التكنولوجيا لذلك محليا.

https://www.youtube.com/watch?v=Hw8u4S26UEc

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اكتشاف كويكب صغير مرافق للأرض

15 يونيو : تم اكتشاف كويكب صغير في مدار حول الشمس يجعله يبقى كمرافق للأرض وسيبقى كذلك لعدة قرون مقبلة . وقد اطلق عليه تسمية قمر ثاني للأرض وهي تسمية خاطئة ، فنظرا لمداراته حول الشمس فهذا الكويكب الذي اطلق عليه 2016 HO3 يظهر يدور حول الأرض ايضا ، ولكنه بعيد جدا لاعتباره قمر حقيقي لكوكبنا ولكنه مثال على جسم مستقر حتى اليوم بالقرب من الارض.

https://www.youtube.com/watch?v=zMJc7gmychk

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” جونو ” يصل الى المشتري

4 يوليو – بعد رحلة استمرت خمسه سنوات وصل المسبار ” جونو ” التابع لوكالة الفضاء ناسا الى مدار حول كوكب المشتري ، المسبار تم تصميمه لأجراء قياسات للبيئة الاشعاعية للمشتري . وتعرض المسبار في اكتوبر لخلل جعله وبشكل مفاجئ يدخل نفسه ” حالة الامان ” وتوقف عن العمل ولكن وبعد بضعة ايام تمكن مركز التحكم بالمهمة من اعادة المسبار الى الوضع الطبيعي ، وسوف يقوم المسبار بمتابعة عمله خلال 2017 حيث سيقوم بدراسة ظاهرة اضواء الشفق القطبي للمشتري وغيرها من الدراسات حتى انتهاء مهمته في 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=tBTuiwfztAk

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“الصين” تنتهي من بناء اكبر تلسكوب راديوي في العالم

5 يوليو – قامت الصين بتركيب اخر قطعه من 4.450 لوح ليكتمل بذلك اكبر تلسكوب راديوي في العالم ، وهذا التلسكوب يستخدم لدراسة النجوم النابضة والبحث عن اشارات قد تكون صادرة عن مخلوقات ذكية في الكون

https://www.youtube.com/watch?v=mcIgtMQ8g2M

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” مون اكسبريس ” اول شركة خاصة تستكشف القمر

4 اغسطس – حصلت شركة مون اكسبريس على اول تصريح رسمي من ادارة الطيران الفيدرالية للقيام بعمليات اطلاق والهبوط على سطح القمر ، وبذلك تصبح اول شركة امريكية خاصة تقوم بذلك ويتوقع ان تقوم بأولى مهامها العلمية في اواخر ديسمبر 2017

https://www.youtube.com/watch?v=hcvQ0RN2cyE

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الصين تطلق أول قمر صناعي كمي فى العالم

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16 اغسطس – اطلقت الصين أول قمر صناعي كمي يسمى ” ميسيوس” سيقوم بتجارب كمية بين الفضاء والأرض مع المحطات الأرضية وسيحقق اتصالات كمية ذات مستوى عال من الأمان من خلال نقل رموز غير قابلة للكسر من الفضاء إلى الأرض.

ولقب القمر الصناعي باسم “ميسيوس” على اسم فيلسوف وعالم صيني يعود إلى فترة الدويلات المتحاربة في القرن الخامس قبل الميلاد وهو اول شخص أجرى تجارب بصرية في التاريخ الانساني وتكريما لإنجازاته البارزة في مجال الفيزياء البصرية

https://www.youtube.com/watch?v=Pca0pKPNWW4

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اكتشاف اقرب كوكب الى الارض

25 اغسطس – للمرة الاولى تم اعلان عن اكتشاف كوكب يدور حول النجم بروكيسما قنطورس اقرب نجم الى الشمس . الكوكب الجديد تمت تسميته ” بروكيسما قنطورس ب” وهو يبعد عنا مسافة 4.25 سنه ضوئية . و اظهرت القياسات المبدئية بان ذلك الكوكب صخري مثل الارض ويقع على مسافة مناسبة من نجمة بحيث ان المياه من الممكن تسيل على سطح ذلك الكوكب.

https://www.youtube.com/watch?v=Wps1uyJ1lNk

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عبور ” كويكب ” بعد ساعتين من اكتشافه

27 اغسطس – عبر كويكب عبر قرب الكرة الارضية بعد ساعتين فقط من اكتشافه وتمت تسميته 2016 QA2.و اظهرت القياسات بان هذا الكويكب اكبر مرتين من نيزك تشيليابنسك الذي اخترق الغلاف الجوي فوق روسيا في فبراير 2013 .

وعبر الكويكب من اقرب نقطة للارض من مسافة 384,633 كيلومتر من الارض وحدد حجمه بـ 34 مترا على الرغم من ان ابعاده الدقيقة تتراوح ما بين 16 الى 52 مترا ويعقد ان الكويكب ينتمي الى ” كويكبات اتن ” ضمن الكويكبات القريبة من الارض.

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انفجار صاروخ ” سبيس اكس ” في كاب كانافيرال

1 سبتمبر – خلال عملية اختبار روتينية انفجار الصاروخ فالكون 9 على منصة الاطلاق وتحطمت حمولته والي كانت عبارة عن قمر صاعي . وبعد اشهر من الانفجار والتحقيق لم يتم الاعلان عن سبب ما حدث ولكن شركة سبيس اكس ذكرت بانه ربما بسبب خلل في نظام ضغط الهليوم في المرحلة الثانية للصاروخ.

https://www.youtube.com/watch?v=arIc1NlHvV0

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اكتشاف حجر نيزكي ضخم في الارجنتين

10 سبتمبر – تم العثور في قرية “غانسدو” الصغيرة في الارجنتين على حجر نيزكي ضخم يبلغ وزنه 30 طنا ، وبذلك يكون ثاني اكبر حجر نيزكي يتم العثور علية في الارجنتين ، وهو اصغر من الحجر النيزكي ” هوبا ” الذي يزن 66 طنا في ناميبيا.

ويعتقد انه حجر نيزكي معدني سقط على الارض منذ حوالي 4000 سنه مضت ضمن ظاهرة تعرف بتسمية ” كامبو ديل سيلو ” وهو حدث يشير لتساقط احجار نيزكية معدنية في الارجنتين بين منطقتي ” شاكو ” و ” سانتياغو ديل استيرو”.

https://www.youtube.com/watch?v=lXehKIbMn5s

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الكشف عن نظام تنقل بين الكواكب

27 سبتمبر – اعلن إيلون ريفي ماسك الرئيس التنفيذي لشركة سبيس اكس عن خطط لبناء مستعمرة بشرية دائمة على سطح المريخ وهذه الخطط تدفع لبناء صاروخ حامل جديد ، وقد اطلق على المركبة الفضائية اسم ” هارت اوف جولد ” ، والمحرك الصاروخي الجديد ” رابتور ” . وبحسب الخطط التي اعلن عنها فان اولى الرحلات سوف تتم من خلال ارسال كبسولة ” دراغون ” بدون رواد الى سطح المريخ ، وبعد ذلك سوف يتم ارسال المركبة ” هارت اوف جوالد” الى المريخ وهي محملة بالمعدات ” وبمجرد ان تصل تلك المعدات الى سطح المريخ بنجاح ستبدأ بعد ذلك الرحلات المأهولة برواد فضاء.

https://www.youtube.com/watch?v=0qo78R_yYFA

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انتهاء مهمة روزيتا التاريخية

30 سبتمبر – انتهت مهمة المسبار روزيتا التابع لوكالة الفضاء الاوروبية بعد مهمة امتدت 12 سنه و 6 اشهر و 28 يوم. هذه المهمه كانت تهدف لدراسة المذنب ” 67 بي/تشوريموف – جراسيمنكو ” والذي يعرف اختصارا ” تشوري” ، وقد شملت المهمه على مركبة مدارية تسمى ” روزيتا” ومركبة هبوط تسمى ” فيله ” والتي فقدت بعد هبوطها واختفائها في نوفمبر 2014 والعثور عليها في سبتمبر 2016.

وابرز اكتشافات مهمة روزيتا : التعرف على جزئيات معقدة من تاريخ مطلع النظام الشمسي و وجد ان الغلاف الجوي للمذنب يشمل على بخار الماء ، أول أكسيد الكربون ، ثاني أكسيد الكربون ، بالإضافة لكميات صغيرة لمكونات كربونات عضوية تشمل الفورمالديهايد. والمفاجأة وجود جزئ الأكسجين في المذنب ما دفع للتفكير من جديد في تفاصيل كيفية تشكل نظامنا الشمسي اضافة العثور على الماء ولكنه تركيبة يختلف كليا عن المياه الموجودة على الارض.

https://www.youtube.com/watch?v=dIbaZFb7DXA

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” بلو اوريغن ” تطلق وتنزل نفس الصاروخ خمس مرات

5 اكتوبر – نجحت شركة بلو اوريغن على اطلاق صاروخها الجديد ” نيو شيبرد ” شبة المداري للمرة الخامسة ، الشركة قامت طوال العام باجراء اختبارات وذلك للتحضير للبدء في رحلات مأهولة والتي يتوقع ان تبدأ مطلع العام 2018

https://www.youtube.com/watch?v=C2bXspbONQA

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وكالة الفضاء الاوروبية تصل الى المريخ

20 اكتوبر – تمكنت وكالة الفضاء الاوروبية من الوصول الى كوكب المريح ضمن مهمة ” اكسو مارس 2016 ” والتي اشتملت على مركبة مداريه تسمى ” تريس غاز اوربتر ” ومركبة هبوط ” شيابارلي ” . ففي حين ان المركبة المدارية نجحت في الدخول الى مدار حول المريخ فان مركبة الهيوط تعرضت لمشاكل في نظام تخفيف السرعة اثناء دخولها الغلاف الجوي للمريخ ما ادى الى اصطدامها بسطح الكوكب وتحطمها وكشفت صور عاليه الدقة عن موقع التحطم التقطت بواسطة المسبار مارس ريكونيسيس اوربتر التابع لوكالة الفضاء ناسا.

https://www.youtube.com/watch?v=kfWmn9lDgSw

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عبور ” مفاجىء ” لكويكب قرب الارض

1 نوفمبر – تم اكتشاف كويكب تمت تسميته ” 2016 VA ” وذلك قبل ساعات فقط من اقترابه وعبوره قرب الارض من على مسافة تعادل 0.2 مرة المسافة التي تفصل الأرض عن القمر .

الكويكب تم اكتشافه من خلال مرصد ” ماونت لييمون ” في ولاية اريزونا وهو جزء من مشروع ” كاتالينا ” ، وبعد ذلك تم الاعلان ايضا عن اكتشافه من خلال مركز الكواكب الصغيرة التابع للاتحاد الفلكي الدولي .

ذلك الجسم كان قريب جدا الى الارض حيث عبر من مسافة حوالي 75,000 كيلومتر وقد تمكن مشروع تلسكوب فيجوال ن يلتقط صور له ، وفي وقت التقاط الصورة كان الكويكب على مسافة 200.000 كيلومتر من الارض ويقترب ويقدر ان قطره يبلغ حوالي 12 مترا وخلال تحليق الكويكب دخل الى ظل الارض كما يحدث عند خسوف القمر

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اطول بقاء لرواد صينيين في الفضاء

18 نوفمبر – حققت الصين اطول مدة يبقى فيها روادها داخل المختبر المداري “تيانقونغ -2 “لمدة 30 يوما قبل ان يعودوا الى الارض على متن كبسولة السفينة الفضائية شنتشو -11

وسوف يبقى المختبر تيانقونغ -2 فى مداره وسوف تستمر التجارب عن بعد حتى يلتحم مع تيانتشو-1، أول مركبة بضائع فضائية صينية من المقرر ان تطلق فى ابريل 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=5WJFltdcqAo

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اقرب قمر عملاق منذ 68 سنه

14 نوفمبر – شهد العالم اقرب قمر بدر عملاق منذ 68 سنه حيث كانت المدة الفاصلة بين وقوعه في اقرب نقطة الى الارض ومرحلة البدر المكتمل ساعتين ونصف فقط وظهر القمر اكبر 14 % و اسطع 30 % من كافة الاقمار البدر التي حدثت في العقود الماضية .

وبلغت المسافة بين مركز الارض ومركز القمر 356,509 كيلومتر وهي اصغر مسافة بينهما خلال العام وبالتزامن مع ذلك وبعد ساعتين و 31 دقيقة وصل القمر لحظة الاكتمال.

https://www.youtube.com/watch?v=6VdadxO2X8k

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مركبة شحن روسية تتحطم اثناء توجهها لمحطة الفضاء الدواية

1 ديسمبر – تعرضت مركبة الشحن الروسية بروغروس للتحطم وهي تحمل 5000 باوند من الوقود والماء والطعام وكبسوله جديدة للاحتراق في الغلاف الجوي للأرض فوق سيبيريا بعد الاطلاق من كازخستان ويشير التحليل الاولى يشير الى ان ذلك نتج عن مشاكل في المرحلة الثالثة للصاروخ .

https://www.youtube.com/watch?v=7aHR51SwPKo

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وفاة جون غلين

8 ديسمبر – توفي جون غلين اول رائد فضاء امريكي يذهب الى مدار حول الارض وهو اكبر شخص سنا يسافر الى الفضاء عن عمر يناهز 95 سنه . كان غلين طيارًا حربيًا في قوات المشاة البحرية، وأحد أعضاء ميركوري السبعة الذين كانوا من أمهر طياري الاختبارات العسكريين وقد تم اختيارهم من لتشغيل المركبة الفضائية ميركوري التجريبية ليدخل بذلك ضمن قائمة رواد الفضاء الأمريكيين الأوائل. وتولى غلين قيادة المركبة الفضائية فريندشب 7 في 20 فبراير عام 1962.

وسيكون العام المقبل 2017 حافلا بالأحداث الفلكية والانجازات والبحوث العلمية التي ستساهم في تقدم الانسانية وازدهارها من اجل مستقبل افضل للجميع .