الأهلي يكسب الاتفاق بأربعة أهداف مقابل هدف

صراحة – الرياض : حقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً أمام نظيره الاتفاق بأربعة أهداف مقابل هدف خلال مواجهتهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري “جميل” السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وافتتح سجل الأهداف لاعب الأهلي محمد أمان في الدقيقة 20، قبل أن ينجح اللاعب هزاع الهزاع في إدراك التعادل للاتفاق في الدقيقة 23، ثم تقدم الأهلي عن طريق لاعبه عمر السومة ، وضاعف الأهلي تقدمه بهدف ثالث عن طريق علي عواجي في الدقيقة 60، قبل أن يعود عمر السومة ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 66.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 31 نقطة بوصافة الدوري مؤقتاً ، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 21 نقطة في المركز السادس.