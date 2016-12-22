المرصد الإعلامي باليمن يدين احتجاز مليشيات الحوثي مساعدات إنسانية في المحويت

صراحة – واس : تلقى المرصد الإعلامي بالجمهورية اليمنية بلاغات بعثها المستفيدون من مساعدات الضمان الاجتماعي في محافظة المحويت أكدت أن المليشيات الحوثية احتجزت الأحد الماضي مساعدات إنسانية ممولة من برنامج الأغذية العالمي، مقدمة لـ5500 أسرة فقيرة.

وجاء في البلاغات أن الشحنة كانت في طريقها إلى مركز محافظة المحويت قبل احتجازها في نقطة تفتيش لمليشيات الحوثي بمبرر أن نصيبهم منها 1100 سلة غذائية، بواقع الخُمس من إجمالي الشحنة البالغة 500ر5 سلة، ضمن حصة ما يسمونه ب”المجهود الحربي”.

وأشار المرصد الإعلامي الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن هذه المرة ليست الأولى التي تقوم فيها مليشيات الحوثي بنهب المساعدات الإنسانية ، فقد سبق أن تلقى المرصد العديد من الشكاوى خلال الثلاثة الأشهر الماضية تؤكد بأن ما تسمى باللجان الشعبية الحوثية تُجبر ممثلي المنظمات الدولية والأممية والمبادرات المجتمعية على تسليم نسبة من المساعدات المخصصة لسكان تهامة في محافظتي الحديدة وحجة وللنازحين في كل من تعز وصعدة وغيرها من المناطق لصالح ما يسمى بـ “المجهود الحربي”.

وأدان المرصد الإعلامي هذه الجرائم المتتابعة من قبل المليشيات الحوثية المتعلقة بنهب المساعدات الإنسانية ومصادرتها أو التصرف بها أو بيعها في السوق السوداء.. مطالباً المنظمات الأممية الإغاثية بالضغط على الحوثيين من أجل الإفراج الفوري عن شحنة المساعدات المصادرة الخاصة بالأسر الفقيرة بالمحويت، والكف عن نهب المساعدات المخصصة للفقراء والمعدمين في المناطق الخاضعة لسطوتهم.