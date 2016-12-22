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22 ديسمبر, 2016   3680

ضبط مقتحم حافلة الطالبات بحى النسيم بالرياض

القبض على 4 وافدين في حالة سكر بالإحساء

صراحة – فيصل القحطانى : أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان أنه :
بتوفيق من الله تمكنت الأجهزه الأمنيه بمنطقة الرياض من ضبط أحد الأشخاص ( حدث / سعودي الجنسيه ) لقيامه الْيَوْمَ الخميس 23-3 – 1438 بدخول حافله مخصصه لنقل الطالبات بحي النسيم الغربي شرق العاصمه الرياض وحال توجه المعلمه المناوبة للحافله لمحاولة إخراجه قام الجاني بطعنها في يدهاو ارتكاب الفرار لجهة غير معلومه
( جرى نقل المعلمه المصابه على الفور لتلقي العلاج اللازم ) .
و بالنظر الى أهمية البلاغ فقد صدرت التوجيهات بسرعة تحديد هويته و ضبطه ، و بتوفيق من الله تمكنت فرق دوريات الأمن من تحديد هويته وضبطه خلال ساعات و تسليمه لمركز الشرطه المختص، وبمناقشته أقر بما نٌسب اليه بداعي الاستهتار، جرى إيداعه دار الملاحظه الاجتماعية و إشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بالمنطقه لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

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