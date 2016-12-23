خادم الحرمين الشريفين يعزي في اتصال هاتفي ملك الأردن في ضحايا الحادث الإرهابي بمدينة الكرك

صراحة – واس : أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالا هاتفيا اليوم بجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أعرب خلاله عن عزائه ومواساته لجلالته في ضحايا الحادث الإرهابي بمدينة الكرك .

وأدان ـ أيده الله ـ هذا العمل الإجرامي ، مؤكدا وقوف المملكة العربية السعودية مع المملكة الأردنية الهاشمية في مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب .

وقد عبر جلالة ملك الأردن عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية النبيلة ، مثمنا وقوف المملكة العربية السعودية الدائم مع المملكة الأردنية الهاشمية .