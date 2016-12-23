حالة الطقس : امطار رعدية على 6 مناطق بالمملكة

صراحة – محمد المحسن : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار, في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية على مرتفعات عسير، جازان، الباحة ومكة مكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على الأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-35كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.