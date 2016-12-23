شرطة الرياض تضبط معرض بيع ألعاب “عبدة الشيطان”

صراحة – خالد الحسين : من خلال متابعة شرطة المنطقة لما يتم نشره في وسائل الاعلام ، فقد تم توثيق خبر نشر في إحدى الصحف الالكترونية تحت عنوان ( مواطن يرصد محلاً شهيراً بالرياض يبيع ألعاب ” عبدة الشيطان ” ) ، ولأهمية ماجاء في الخبر وخطره على النشء ، فقد تم تكليف الجهة المختصة بإدارة التحريات والبحث الجنائي بالوقوف على حقيقة ماجاء به الخبر ، ووفقاً لما تم إتخاذه من اجراءات ، جرى تحديد المعرض ورصده حيث ثبت وجود تلك الدمى وتم ضبطها ، و بسماع اقوال المسؤل عن المعرض ذكر ان تلك الألعاب يتم استيردها من دولة اسيوية ومن ثم عرضها للبيع .

جرى تحريز المضبوطات ، واشعار فرع هيئة التحقيق و الإدعاء العام بمنطقة الرياض لمعالجة القضية حسب الاختصاص .