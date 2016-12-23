مصادرة 6250 سلة خضار وفواكه في السوق المركزي بالدمام

صراحة – نواف العايد : صادرت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في الإدارة العامة للأسواق 6250 سلة خضار وفواكه، وذلك ضمن حملة بدأتها خلال الثلاثة الأشهر الماضية على سوق الخضار المركزي في الدمام، استهدفت الباعة الجائلين الذين يفترشون الطرقات والممرات في السوق.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان, أن الحملة هدفت إلى ملاحقة الباعة الجائلين في السوق المركزي بالدمام، الذين يعملون دون تصاريح رسمية، ولايملكون محالا، مشيرًا إلى أنهم يمارسون عملهم في بيع الخضراوات والفواكه في طرقات السوق وممراته المخصصة للمتسوقين.

وأشار إلى أن الأمانة تلقت عدة شكاوى من تجار السوق بوجود باعة جائلين يبيعون الخضراوات والفواكه بطريقة غير نظامية، مبينًا أنه تم خلال الحملة مصادرة 6250 سلة خضار وفواكه، و220 عربة لعرض ونقل الخضروات والفواكه، إضافة إلى رفع ٥٠ سيارة وشاحنة مهملة داخل السوق.

وبين الصفيان, أنه تم تطبيق نظام لائحة الغرامات والجزاءات البلدية أثناء الحملة، وتغريم المخالفين بمبالغ تقدر بـ ٢٢٠ ألف ريال، مؤكدًا حرص الأمانة على منع البيع الجائل وملاحقة المخالفين، وتطبيق الأنظمة الجزائية بحقهم.