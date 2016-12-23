الجيش اليمني والمقاومة يحرران مواقع جديدة في محافظة تعز



صراحة – خالد الحسين : تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز خلال معارك أمس والساعات الماضية، من تحرير تبة الذئاب الواقعة إلى الشرق من جبل المنعم في غرب مدينة تعز، وتطهير عمارة الدقل المطلة على معسكر التشريفات وعمارة العميسي وعددًا من المباني التي كان يتمركز فيها قناصة تابعون لمليشيا الحوثي وصالح بجوار المعسكر في شرق المدينة.

وأوضح المركز الإعلامي لقيادة محور تعز ” إن قوات الجيش والمقاومة تواصل تقدمها لاستعادة معسكر التشريفات وأن مدفعية الجيش الوطني والمقاومة استهدفت مواقع وتجمعات المليشيا الانقلابية داخل معسكر التشريفات وبوابة القصر الجمهوري مما أسفر عن إعطاب طقم وعربة “بي ام بي”.

وأضاف المركز ” إن قوات الجيش والمقاومة صدت محاولات تسلل للمليشيا في الزنوج شمال المدينة وفي مديرية الصلو ومنطقة الأحكوم التابعة لمديرية حيفان في ريف المحافظة الجنوبي وأجبرت المليشيا على التراجع والانسحاب “.