دوري جميل: التعاون والاتحاد أمام الوحدة والرائد

صراحة – نواف العايد : ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين في جولته الرابعة عشر تقام اليوم مباراتان ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

التعاون – الوحدة

الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( بريدة )

اليوم: الجمعة 23 ديسمبر 2016 م

الوقت: 6,00 مساءً

حكم الساحة: شكري الحنفوش

المساعد الأول: خلف المهنا

المساعد الثاني: عبدالله الأحمري

الحكم الرابع: تركي الخضير

بطاقة المباراة

الاتحاد – الرائد

الملعب: مدينة الملك عبدالله الرياضية ( جدة )

اليوم: الجمعة 23 ديسمبر 2016 م

الوقت: 7,45 مساءً

حكم الساحة: خالد الطريس

المساعد الأول: أحمد فقيهي

المساعد الثاني: يحيى آل معتق

الحكم الرابع: عبدالرحمن المالكي