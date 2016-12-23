دوري جميل: التعاون والاتحاد أمام الوحدة والرائد

صراحة – نواف العايد : ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين في جولته الرابعة عشر تقام اليوم مباراتان ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
التعاون – الوحدة
الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( بريدة )
اليوم: الجمعة 23 ديسمبر 2016 م
الوقت: 6,00 مساءً
حكم الساحة: شكري الحنفوش
المساعد الأول: خلف المهنا
المساعد الثاني: عبدالله الأحمري
الحكم الرابع: تركي الخضير
بطاقة المباراة
الاتحاد – الرائد
الملعب: مدينة الملك عبدالله الرياضية ( جدة )
اليوم: الجمعة 23 ديسمبر 2016 م
الوقت: 7,45 مساءً
حكم الساحة: خالد الطريس
المساعد الأول: أحمد فقيهي
المساعد الثاني: يحيى آل معتق
الحكم الرابع: عبدالرحمن المالكي