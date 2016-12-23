دوري الاولى: أربع مباريات ضمن الجولة الخامسة عشر

صراحة – فيصل القحطاني : ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى في جولته الخامسة عشر تقام اليوم أربع مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

العدالة – النهضة

الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )

اليوم: الجمعة 23 ديسمبر 2016 م

الوقت: 3,00 عصراً

بطاقة المباراة

القيصومة – العروبة

الملعب: ملعب نادي الباطن ( حفر الباطن )

اليوم: الجمعة 23 ديسمبر 2016 م

الوقت: 3,05 عصراً

بطاقة المباراة

الفيحاء – وج

الملعب: مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ( المجمعة )

اليوم: الجمعة 23 ديسمبر 2016 م

الوقت: 3,15 عصراً

بطاقة المباراة

ضمك – الحزم

الملعب: استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ( أبها )

اليوم: الجمعة 23 ديسمبر 2016 م

الوقت: 3,40 عصراً