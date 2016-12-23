دوري الاولى: أربع مباريات ضمن الجولة الخامسة عشر

صراحة – فيصل القحطاني : ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى في جولته الخامسة عشر تقام اليوم أربع مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
العدالة – النهضة
الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )
اليوم: الجمعة 23 ديسمبر 2016 م
الوقت: 3,00 عصراً
بطاقة المباراة
القيصومة – العروبة
الملعب: ملعب نادي الباطن ( حفر الباطن )
اليوم: الجمعة 23 ديسمبر 2016 م
الوقت: 3,05 عصراً
بطاقة المباراة
الفيحاء – وج
الملعب: مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ( المجمعة )
اليوم: الجمعة 23 ديسمبر 2016 م
الوقت: 3,15 عصراً
بطاقة المباراة
ضمك – الحزم
الملعب: استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ( أبها )
اليوم: الجمعة 23 ديسمبر 2016 م
الوقت: 3,40 عصراً