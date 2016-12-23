كأس فيصل: أربع مباريات ضمن الجولة الثامنة

صراحة – نواف العايد :ضمن مباريات دوري كأس الأمير فيصل بن فهد في جولته الثامنة تقام اليوم أربع مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

الجيل – النصر

الملعب: رديف ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )

اليوم: الجمعة 23 ديسمبر 2016 م

الوقت: 3,00 عصراً

بطاقة المباراة

الخليج – هجر

الملعب: ملعب نادي الخليج ( سيهات )

اليوم: الجمعة 23 ديسمبر 2016 م

الوقت: 3,00 عصراً

بطاقة المباراة

الوحدة – الفيصلي

الملعب: ملعب نادي الوحدة ( مكة المكرمة )

اليوم: الجمعة 23 ديسمبر 2016 م

الوقت: 3,45 عصراً

بطاقة المباراة

الأهلي – الاتحاد

الملعب: ملعب نادي الأهلي ( جدة )

اليوم: الجمعة 23 ديسمبر 2016 م

الوقت: 3,45 عصراً