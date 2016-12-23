كأس فيصل: أربع مباريات ضمن الجولة الثامنة

صراحة – نواف العايد :ضمن مباريات دوري كأس الأمير فيصل بن فهد في جولته الثامنة تقام اليوم أربع مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
الجيل – النصر
الملعب: رديف ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )
اليوم: الجمعة 23 ديسمبر 2016 م
الوقت: 3,00 عصراً
بطاقة المباراة
الخليج – هجر
الملعب: ملعب نادي الخليج ( سيهات )
اليوم: الجمعة 23 ديسمبر 2016 م
الوقت: 3,00 عصراً
بطاقة المباراة
الوحدة – الفيصلي
الملعب: ملعب نادي الوحدة ( مكة المكرمة )
اليوم: الجمعة 23 ديسمبر 2016 م
الوقت: 3,45 عصراً
بطاقة المباراة
الأهلي – الاتحاد
الملعب: ملعب نادي الأهلي ( جدة )
اليوم: الجمعة 23 ديسمبر 2016 م
الوقت: 3,45 عصراً