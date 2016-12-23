محافظ المجاردة يدشن مهرجان العسل الخامس وشارع الفن

صراحة – فيصل القحطاني :دشن محافظ المجاردة عبدالله بن سعد الرعيني، أمس مهرجان العسل الخامس وشارع الفن، وذلك ضمن مهرجان المجاردة الشتوي “المجاردة أجمل” الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وبحضور أمين منطقة عسير المهندس صالح بن عبد الله القاضي.

واستمع الرعيني خلال جولته في المهرجان لشرح من النحالين، واطلع على أكبر مستوعب لأقراص العسل الذي يصل وزنه 1300 كيلو، ثم زار معارض الإدارات الحكومية وركن لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة والأسر المنتجة.

وتضمن الحفل الخطابي الذي أقيم بقرية ربوع بلادي التراثية كلمة لمحافظ المجاردة أشار خلالها لأهمية المهرجان وتعريف الزوار بما تمتلكه المحافظة من مقومات للسياحة بفضل ما حباها الله من جمال الطبيعة وتنوعها مما أسهم في إنتاج العسل الطبيعي على مدار العام وتزايد أعداد النحالين.

وأكد حرص واهتمام وزارة البيئة والمياه والزراعه ممثلة في الإدارة العامة بالمنطقة على أن يحافظ هذا المنتج على ما عرف به من جودة من خلال المشاركة الجادة والفعالة سنوياً في هذا المهرجان من خلال إقامة المحاضرات والحملات التوعوية والورش التدريبية والزيارات الميدانية، بالإضافة إلى الدورات النظرية والعملية والمعارض الإرشادية التي تتم من خلال اللقاءات بالنحالين والمهتمين بهذه الصناعة.

عقب ذلك ألقى مدير البيئة والمياه والزراعه بمنطقة عسير المهندس فهد الفرطيش، كلمة أوضح خلالها أن المهرجان يسهم في خدمة النحالين وتوفير منتج مضمون للمستهلكين.

واستعرض أهداف المهرجان في المحافظة على تجارة تربية النحل وبيع العسل وتنشيط الحركة الاقتصادية عبر تسويق منتج العسل الذي تشتهر المنطقة بإنتاجه، فضلا عن التعريف بإمكانات محافظة المجاردة السياحية وما تمتاز به من ثروات طبيعية وغطاء نباتي متنوع أسهم في جعلها مقصدا لمُربي النحل والعمل على تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة.

كما تخلل الحفل عروض شعبية، إلى جانب تكريم المحافظ لعدد من أبناء الشهداء والمشاركين والداعمين للمهرجان.