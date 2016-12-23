الجبير يجتمع بالأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

صراحة – فيصل القحطاني :استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في مكتبه بالمنظمة أمس، معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ، وذلك على هامش الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية بشأن الأوضاع في حلب.

وجرى خلال الاستقبال بحث نتائج الاجتماع وسبل متابعة ما جاء فيه.

وثمن معالي الأمين العام للمنظمة دعم المملكة المستمر للمنظمة والتنسيق القائم في سبيل تنفيذ أهداف وبرامج المنظمة.

من جهته أكد معالي وزير الخارجية دعم المملكة للمنظمة لتحقيق أهدافها في خدمة الأمة الإسلامية.