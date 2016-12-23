أمير مكة المكرمة : الميزانية أظهرت نتائج إيجابية تدل على متانة اقتصاد بلادنا

صراحة – محمد المحسن :رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة هذا العام ١٤٣٨-١٤٣٩ هـ .

وقال سمو أمير منطقة مكة المكرمة ” إن الميزانية أظهرت نتائج إيجابية تدل على متانة اقتصاد هذا البلد واستقراره في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها كثير من دول العالم”.

وأضاف ” نحن نعيش في فترة مميزة فترة الخير والمشاريع والتقدم والتطوير ومرحلة انتقالية من حالة حضارية إلى حالة أخرى أرقى وأشرف وأسمى للإنسان السعودي الذي يستحق كل التقدير والاهتمام والرعاية”، مشيرا إلى أن المملكة نجحت في مختلف الفترات من تحدي الصعاب وتجاوز الأزمات الاقتصادية والسياسية التي مرت على العالم واستطاعت بحنكة القيادة الرشيدة أن تقود هذا الوطن ومواطنيه إلى بر الأمان .

وشكر سموه المواطن الذي كان له الدور الايجابي في الالتفاف حول قيادته لتحقيق النجاح، سائلا الله تعالى أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يزيد الوطن عزة وكرامة متمسكين بكتاب الله .