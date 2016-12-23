د.الحارثي: الدولة تستثمر في بناء الإنسان بـتخصيص ربع ميزانيتها لقطاع التعليم

صراحة – نواف العايد : أكد وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية الدكتور محمد بن عطية الحارثي، أن تخصيص نحو ( 200 ) مليار ريال لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة دليل اهتمام ولاة الأمر- حفظهم الله – في الاستثمار ببناء الإنسان كونه الاستمثار الحقيقي الذي تحرص عليه الدول المتقدمة كافة.

وقال الحارثي في تصريح له بهذه المناسبة : إن الميزانية جاءت لتتواصل معها مسيرة النمو والعطاء في بلادنا المباركة بما يحقق وينسجم مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام لاقتصادنا الوطني، مشيرًا إلى أن دعم قطاعات التعليم سينعكس إيجابًا على مستقبل تعلمنا ليس لتخريج جيل مسلح بالعلم والمعرفة قادر على المنافسة في سوق العمل فحسب بل بتخريج جيل قادر على خلق فرص وظيفية لأنفسهم ولغيرهم خصوصا في ظل الدعم الكبير الذي توليه قيادتنا – حفظها الله – للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمنح ابنائنا وبناتنا الفرص الوظيفية.

وأكد الحارثي أن تخصيص مبلغ 6 مليارات ريال لعدد من المبادرات لبرامج ومشاريع التحول الوطني 2020 سيحقق بإذن الله تطلعات القيادة – أيدها الله – مشيرًا إلى أن وزارة التعليم ممثلة في وكالة الوزارة للمناهج و البرامج التربوية قد بدأت بالعمل الفعلي لتطوير المناهج وفقا لخطة برنامج التحول الوطني 2020 حيث تم عقد ورش العمل المتخصصة بمشاركة المتخصصين والميدان التربوي بشكل متوازن بما يكفل المزج بين التجربة المستمدة من الميدان والخبرة المستمدة من المختصين.

وفي الختام سأل الله تعالي أن يحفظ على بلادنا نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.