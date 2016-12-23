احباط محاولة تهريب أكثر من 5 ملايين حبة كبتاجون مُخبأة ضمن إرسالية “لفات ورقية”

صراحة – خالد الحسين : شَهِد جمرك ميناء جدة الإسلامي إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت (5.820.000) حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية عبارة عن “لفات ورقية” وردت للمملكة عبر الميناء .

وأوضح مدير عام جمرك ميناء جدة الاسلامي عبدالله الفلاي أنه وردت للجمرك إرسالية 2328 لفة ورقية، وبخضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على الكمية المهربة خلالها من حبوب الكبتاجون، التي كانت مُخبأة بطريقة فنية في حامل كل لفة “البكرات”، حيث جرى استحداث تجويف في كل “بكرة”، وجرى بعد إحباط محاولة التهريب اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة .

وقال مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي أن الجمارك السعودية عبر جميع منافذها الجمركية البرية والجوية والبحرية تُحكِم الرقابة الجمركية على الواردات لمنع دخول مثل هذه الآفات وغيرها، منوهًا بالجهود المبذولة من الجمارك السعودية في مجال مكافحة تهريب المخدرات وغيرها من الممنوعات.