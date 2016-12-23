ختام منافسات طواف مجلس التعاون الخليجي للدراجات بمشاركة 38 دارجًا

صراحة – فيصل القحطاني : اختتمت أمس منافسات طواف مجلس التعاون الخليجي التاسع للدراجات الهوائية بإقامة المرحلة الخامسة من أمام مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية “سايتك” بمحافظة الخبر لمسافة 72 كلم ، وبمشاركة 38 دارجا يمثلون السعودية ،والبحرين ، والإمارات ، وقطر ، والكويت .

وحصل على المركز الأول في المرحلة دراج منتخب البحرين علي جواد ، وحل ثانياً أحمد البرديني من قطر ، وجاء ثالثاً دراج المنتخب السعودي ناصر البراهيم ، فيما حل منتخب الإمارات أولاً في الترتيب الفرقي ، والبحرين بالمركز الثاني ، وحل المنتخب السعودي ثالثاً ، وقطر في المركز الرابع ، ومنتخب الكويت خامساً .

وفي نهاية المرحلة قام رؤساء الوفود الخليجية المشاركة بتتويج الفائزين بالكؤوس والميداليات، مع تكريم الجهات الأمنية والصحية والقطاعين الحكومي والخاص المشاركين في إنجاح مراحل الطواف الخليجي بمحافظة الخبر .