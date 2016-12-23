المرشود: الوزارة حريصة على تنفيذ ما جاء في برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية

صراحة – محمد المحسن : أكد سعادة المدير العام للموارد البشرية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الأستاذ خالد بن إبراهيم المرشود حرص الوزارة لتنفيذ ما جاء في برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية ، وتطوير الآداء الوظيفي لمنسوبي الوزارة ، وقطاعاتها في مختلف مناطق المملكة في إطار برنامج التحول الوطني (2020) ، ورؤية المملكة (2030) . جاء ذلك في سياق تصريح لسعادة الأستاذ خالد المرشود عن البرامج ، وورش العمل التي تنفذها الوزارة لتطوير الآداء الوظيفي لمنسوبيها باتنسيق والتعاون بين الإدارة العامة للموارد البشرية في الوزارة ، ووزارة الخدمة المدنية ، ومعهد الإادارة العامة بالرياض ، لافتاً سعادته إلى أن هناك إدارة عمليات للموارد البشرية في فروع الوزارة مرتبطة بالإدارة العامة للموارد البشرية في ديوان الوزارة حسب مبادرات وزارة الخدمة المدنية في تطوير أنظمتها ولوائحها التي تتواكب مع رؤية المملكة (2020) ومن ضمنها برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية . وفي هذا الشأن ، أبان الأستاذ المرشود أن موظفين من وكالات ، وإدارات الوزارة ، ومختلف قطاعاتها شاركوا خلال الشهرين الماضيين ، ويشاركون حالياً في دورات وورش عمل ، وبرامج متعددة أقيمت في الوزارة ، وفي مقر وزارة الخدمة المدنية ، وفي معهد الإدارة العامة الذي يشهد حالياً اقامة برنامجاً تدريبياً للمرحلة الرابعة في إطار برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية . وقال سعادته : إن هذا البرنامج يأتي امتدادا للمراحل السابقة لبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية .، الذي يهدف إلى تطوير أداء منسوبي الجهات الحكومية، والعمل على التطبيق العملي للنظام في إطار تطوير منظومة العمل الحكومي وفق برنامج الملك سلمان ، مشيراً أن هذه المرحلة ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع يشارك فيها مجموعة كبيرة من منسوبي الوزارة، إلى جانب موظفين من بعض الجهات الحكومية الأخرى.