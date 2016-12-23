“حكايا مسك” يسجل 43 ألف زيارة حتى نهاية اليوم الثاني في المنطقة الشرقية

صراحة – نواف العايد : سجلت زيارات الفترة الصباحية والمسائية لفعاليات ” حكايا مسك ” التي تنظمها جمعية محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية ، على أرض معارض الظهران الدولية ، أكثر من 43 ألف زائر وزائرة منذ انطلاق الفعاليات حتى نهاية يوم أمس .

وتوزعت الزيارات بين تسجيل في ورش عمل وندوات تعليمية في الأقسام الإبداعية محترف الكتابة وساحات الرسم ومعمل الانميشن واستديو الإنتاج، إلى جانب سوق حكايا وحكايا تك.

وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية لمهرجان “حكايا مسك” يوسف الحمادي أن الأعداد التي حضرت للمهرجان يوم الخميس في الفترة الصباحية للطالبات بلغ 14728 طالبة في جميع مراحل التعليم العام والجامعي، مشيداً بالاهتمام الكبير الذي أولته المدارس والجامعات في المنطقة بما يحتويه المهرجان من برامج إثراءيه و تشجع على الإبداع ليستفيد منها الطلاب والطالبات.

وأبان الحمادي إلى أنه تم تسجيل أكثر من 150 طلب زيارة تقدمت بها مدارس لتنفيذ زيارات للطلبة من الجنسين، إضافة إلى ثلاث جامعات، وذلك قبل بداية انطلاق المهرجان، مؤكداً في الوقت ذاته أن المهرجان يدار بطريقة احترافية مكنت حضور الطلبة لورش عمل في الأقسام الأربعة الإبداعية وهي محترف الكتابة وساحات الرسم ومعامل “الأنميشن” وأستوديو الإنتاج خلال الفترة الصباحية من يومي الأربعاء والخميس، فيما سيقتصر برنامج المهرجان اليوم الجمعة وغداً السبت على الفترة المسائية.

وأشار إلى أن جميع الزوار في الفترتين الصباحية والمسائية يستفيدون من ورش العمل ومنصات المحاضرات والعروض المسرحية والمرئية، والحلقات التعليمية والثقافية، مبيناً أن عدد زوار المهرجان وصل حتى يوم أمس الخميس 43423 زائر وزائرة، حيث سجل اليوم الأول زيارة 16 ألف واليوم الثاني 27 ألف.