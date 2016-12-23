دوري الناشئين: نتائج مباريات الجولة السادسة

صراحة – نواف العايد : قيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين وجاءت نتائجها كالتالي:

الفتح – التعاون ( 1 – 0 )

هجر – عرعر ( 5 – 0 )

الهلال – الاتفاق ( 1 – 1 )

النصر – الأهلي ( 3 – 1 )

الشباب – الاتحاد ( 1 – 1 )

الرائد – القادسية ( 2 – 0 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 – النصر ( 18 نقطة )

2 – الهلال ( 13 نقطة )

3 – الاتحاد ( 13 نقطة )

4 – هجر ( 11 نقطة )

5 – الأهلي ( 10 نقاط )

6 – الشباب ( 10 نقاط )

7 – القادسية ( 9 نقاط )

8 – الرائد ( 7 نقاط )

9 – الفتح ( 7 نقاط )

10 – الاتفاق ( 5 نقاط )

11 – التعاون ( بدون أي نقطة )

12 – عرعر ( بدون أي نقطة )