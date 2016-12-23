دوري الناشئين: نتائج مباريات الجولة السادسة

صراحة – نواف العايد : قيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين وجاءت نتائجها كالتالي:
الفتح – التعاون ( 1 – 0 )
هجر – عرعر ( 5 – 0 )
الهلال – الاتفاق ( 1 – 1 )
النصر – الأهلي ( 3 – 1 )
الشباب – الاتحاد ( 1 – 1 )
الرائد – القادسية ( 2 – 0 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – النصر ( 18 نقطة )
2 – الهلال ( 13 نقطة )
3 – الاتحاد ( 13 نقطة )
4 – هجر ( 11 نقطة )
5 – الأهلي ( 10 نقاط )
6 – الشباب ( 10 نقاط )
7 – القادسية ( 9 نقاط )
8 – الرائد ( 7 نقاط )
9 – الفتح ( 7 نقاط )
10 – الاتفاق ( 5 نقاط )
11 – التعاون ( بدون أي نقطة )
12 – عرعر ( بدون أي نقطة )